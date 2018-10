Vrouw die zelfmoordaanslag pleegde in Tunis was werkloze gediplomeerde bvb

30 oktober 2018

11u27

Bron: Belga 3 De jonge vrouw die zichzelf gistermiddag tot ontploffing bracht op de centrale laan van de Tunesische hoofdstad Tunis, had een diploma maar was werkloos. Dat heeft het Tunesische parket aan AFP laten weten. De vrouw viseerde met haar aanslag een politiepatrouille. Er vielen geen doden, maar twintig mensen, onder wie vijftien politieagenten, raakten lichtgewond. Het was de eerste aanslag in Tunis sinds 2015.

De aanslag werd gepleegd door de 30-jarige Mna Guebla, die een diploma Engels had. Volgens de woordvoerder van het parket stond ze niet bekend als extremistisch. Hoewel ze dus wel een diploma had, had ze volgens de Tunesische media nooit een job waarvoor ze gestudeerd had. Ze werkte als schaapherderin om haar familie wat te helpen. Een op de drie van de jonge afgestudeerden in Tunesië is werkloos. Acht jaar na de revolutie heeft de economie in het land het nog altijd moeilijk. De vrouw is afkomstig van het platteland van de regio Mahdia, in het oosten van het land.

In het onderzoek naar de aanslag werd nog niemand opgepakt, aldus nog het parket. Vandaag lijkt het normale leven teruggekeerd te zijn op de Bourguiba-laan, al is de politie nog meer aanwezig dan anders.