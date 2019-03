Vrouw die verdacht werd van moord op Kim Jong-nam vrijgelaten IB

11 maart 2019

05u00

Bron: Belga, BBC 0 De aanklager in Maleisië heeft de aanklachten tegen een verdachte van de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, ingetrokken. Daardoor is de 26-jarige Indonesische vrouw Siti Aisyah vrijgelaten.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de aanklager instructies heeft gekregen om de aanklacht in te trekken. Waarom de aanklacht wordt ingetrokken, is niet bekendgemaakt.

“Zondebok voor politieke moord”

Direct na de zitting werd Aisyah vrijgelaten en werd ze gezien in een auto van de Indonesische ambassade. De advocaat van Aisyah zegt dat zij niets met de zaak te maken heeft. “Ze is de zondebok voor een politieke moord. Ik denk dat Noord-Korea erachter zit.”

Kim Jong-nam werd op 13 februari 2017 vermoord op het vliegveld van Kuala Lumpur tijdens een overstap. Twee vrouwen, Siti Aisyah en de Vietnamese Doan Thi Huong (30), die nog wel vastzit, smeerden het giftige zenuwgas VX in zijn gezicht. Volgens de vrouwen was hen verteld dat het om een grap ging voor een televisieprogramma.

Aanslag

Twee andere verdachten met wie de vrouwen op het vliegveld spraken, Raisa Rinda Salma en Dessy Meyrisinta, zijn nog steeds voortvluchtig.

Meerdere landen verdenken Noord-Korea van de moord, wat het regime in Pyongyang steeds heeft ontkend. Kim Jong-nam was kritisch ten opzichte van het Noord-Koreaanse regime en leefde in ballingschap.