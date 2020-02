Vrouw die stemt op openlijk homoseksuele Democraat Buttigieg wil stem terug wanneer ze ontdekt dat hij homo is YV

04 februari 2020

18u05

Bron: TMZ 0 Democratische kandidaat Pete Buttigieg lijkt een voorstander minder te hebben. In een clip die op het internet is verschenen van de Democratische voorverkiezingen van gisterenavond in Iowa, schrikt een vrouw die op hem stemde wanneer ze ontdekt dat hij homo is.

“Zeg je me nu dat hij een partner heeft van hetzelfde geslacht?” vroeg de vrouw verwonderd nadat ze haar stem al uitbracht. Nadat iemand haar op de hoogte stelde, vroeg ze onmiddellijk haar stem terug. “Ik wil zo iemand niet in het Witte Huis.” Tijdens een korte discussie ging ze verder: “Hij zou beter de Bijbel lezen. Hoe komt het dat dit nu pas geweten is?” De video staat ondertussen op Twitter en Reddit.

Het is onduidelijk of de vrouw haar stem uiteindelijk nog kon veranderen.

In april vorig jaar kondigde de Democraat Pete Buttigieg zijn kandidatuur aan. Buttigieg, burgemeester van de stad South Bend in Indiana en voormalig militair, is de eerste presidentskandidaat die openlijk homo is.