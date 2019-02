Vrouw die op het werk niet kon kolven, krijgt na rechtszaak 1,5 miljoen Priscilla van Agteren

13 februari 2019

20u29

Bron: AD 0 De rechtbank in het Amerikaanse Delaware kende onlangs een vergoeding van ruim 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) toe aan een ex-werkneemster van de plaatselijke Kentucky Fried Chicken. Autumn Lampkins, net bevallen, had op haar werkplek onvoldoende gelegenheid en privacy om te kunnen kolven.

Om de melkproductie op gang te houden, had Lampkins idealiter iedere twee uur moeten kunnen kolven, maar tijdens haar diensten van tien uur kreeg ze daar telkens maar eenmaal de gelegenheid toe, meldt de krant Delaware News Journal.

Als de werkneemster wél mocht kolven, ontbrak het haar aan privacy. Eerst kolfde zij nog op het toilet, maar vervolgens werd zij gevraagd te kolven in het kantoor van de manager - waar een beveiligingscamera geplaatst was die niet kon worden uitgeschakeld.

Lagere functie

Bij haar sollicitatie in 2014, toen haar zoontje een paar maanden oud was, werd Lampkins in eerste instantie verzekerd dat het kolven op het werk geen probleem zou zijn. Na haar training werd zij echter in een lagere functie geplaatst en klaagden haar collega's over de extra ‘pauze’s’ die zij kreeg om borstmelk te kolven.

Het niet vaak genoeg kunnen kolven deed niet alleen pijn, liet Lampkins aan de rechtbank weten, maar zorgde er ook voor dat haar melkproductie stokte en ze uiteindelijk over moest stappen op flesvoeding.

Discriminatie

Lampkins klaagde haar voormalig werkgever aan voor discriminatie en werd vorige week in het gelijk gesteld. De jury kende de vrouw een schadevergoeding van 25.000 dollar toe. Bovendien moet de franchisenemer van de KFC-vestiging Lampkins als bestraffende maatregel daar bovenop nog een vergoeding van 1,5 miljoen dollar betalen.

Of de voormalig werkneemster dat hele bedrag krijgt, is overigens nog de vraag. De Amerikaanse wet kent een maximum van 300.000 dollar aan schade- en andere vergoedingen die aan een werkgever - hoe groot ook - opgelegd mag worden.

De vreugde bij het winnende kamp is er niet minder om. “Het is een grote dag voor de rechten van de vrouw’', zegt Lampkins advocaat, Patrick Gallagher. “De jury stuurt hiermee een duidelijke boodschap dat werkgevers vrouwen die borstvoeding geven niet anders mogen behandelen op de werkplek.’’

Meer over Lampkins