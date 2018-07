Vrouw die omkwam bij gijzeling in Los Angeles werd geraakt door politiekogel ADN

24 juli 2018

20u56

Bron: ANP 0 De vrouw die zaterdag om het leven kwam bij de gijzeling in een supermarkt in Los Angeles, stierf nadat ze was geraakt door een politiekogel. Dat blijkt uit forensisch onderzoek, meldt de politiechef.

De medewerkster van supermarkt Trader Joe's rende het gebouw uit toen verdachte Gene Atkins daar crashte met zijn auto. Hij werd op dat moment achtervolgd door de politie. Een schietende agent raakte vervolgens de medewerkster, die volgens de politiechef vlakbij Atkins stond. Zij rende vervolgens weer naar binnen en zakte daar in elkaar.

Atkins hield zaterdag enkele uren gijzelaars vast in de supermarkt. Hij gaf zich uiteindelijk over. De man zou in de aanloop naar de gijzeling zijn grootmoeder hebben neergeschoten in een ander deel van de stad. Hij sloeg vervolgens in een auto op de vlucht met een vrouwelijke gijzelaar en kreeg de politie achter zich aan. De achtervolging eindigde bij Trader Joe's.