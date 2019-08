Vrouw die miskraam kreeg op toilet tóch vrijgesproken VMS

19 augustus 2019

22u24

Bron: AD.nl 0 Een vrouw uit El Salvador die op het toilet van haar baby beviel, hoeft niet de cel in. De baby overleed en de aanklagers in het Midden-Amerikaanse land stelden dat de vrouw een abortus geforceerd had. De vrouw beweerde niet te hebben geweten dat ze zwanger was en dat ze op de wc haar bewustzijn verloren was. In eerste instantie werd ze veroordeeld tot 30 jaar cel, maar in hoger beroep is ze nu vrijgesproken.

Dat melden internationale media, waaronder BBC News. Evelyn Beatríz Hernández Cruz (21) was al voorlopig vrij. Daarvoor had ze al bijna drie jaar van haar straf uitgezeten.



Hernández was opgepakt nadat ze in 2016 was bevallen op het toilet van haar woning. Ze verloor daarbij het bewustzijn door bloedverlies. Experts konden niet vaststellen of de zuigeling levend was geboren.

De vrouw verklaarde tijdens haar rechtszaak dat ze herhaaldelijk was verkracht. Ze wist naar eigen zeggen niet dat ze zwanger was, maar de rechter geloofde dat niet. Aanklagers hadden Hernández verweten dat ze geen hulp had gezocht in de aanloop naar de bevalling.

Opgelucht

Na haar vrijspraak toonde Hernández zich opgelucht. “Godzijdank, het recht heeft gezegevierd”, zei ze in tranen tegen een uitzinnig publiek dat buiten de rechtbank stond te wachten. Haar advocaat was begrijpelijkerwijs in zijn nopjes met de uitspraak. “We geloven dat de rechter een juist besluit heeft genomen. Hij zei dat een misdaad op geen enkele manier bewezen kon worden.”

Het Centraal-Amerikaanse katholieke land heeft strenge wetgeving tegen abortus. Vrouwen kregen al eerder lange gevangenisstraffen nadat ze hadden verklaard een miskraam te hebben gehad. De vrouwenrechtenbeweging hoopt dat deze uitspraak een precedent schept voor vergelijkbare zaken die volgen.