Vrouw die kristallen huilt in plaats van echte tranen ontmaskerd als oplichtster: “Het is gewoon glas” Tom Tates

01 oktober 2019

21u51

Bron: AD 0 Een Armeense vrouw (22) heeft geruime tijd met grote stelligheid beweerd dat ze vlijmscherpe kristalletjes huilt in plaats van echte tranen. Door wetenschappers is ze nu ontmaskerd als een oplichtster. Volgens artsen die Satenik Kazaryan (22) onderzochten, heeft de patiënte vrijwel zeker het Münchhausen-by-proxysyndroom. Dat is een zeldzame aandoening waarbij mensen ziektes verzinnen of zichzelf verwonden om aandacht te trekken.

Kazaryan haalde onlangs de internationale media met het ogenschijnlijk trieste verhaal dat ze dagelijks minstens vijftig glasachtige tranen huilt. De kleine kristallen kwamen uit het niets uit haar traanklieren tevoorschijn en zorgden voor veel pijn, aldus de Armeense.

Na het nieuws besloten experts haar aan een onderzoek te onderwerpen. Anna Hovakimyan, een vooraanstaande oogarts in Armenië, sprak uitvoerig met Kazaryan en legde de tranen onder een microscoop. “Het is bijna honderd procent zeker dat het hier om stukjes glas gaat”, luidde de conclusie van de professor.

Cystinose

De arts voegde er nog aan toe dat Kazaryan niet echt een oplichtster is, maar eerder ziek is. “In feite is ze een meelijwekkende persoon die de wereld om de tuin leidt, enkel en alleen om aandacht te krijgen. Deze vrouw stopt waarschijnlijk 's ochtends stukjes glas in haar ogen, waardoor haar ogen gaan tranen.”

De vrouw zelf en haar moeder hebben zich niet bij de diagnose neergelegd. De twee stellen dat de wonderlijke aandoening van Kazaryan waarschijnlijk cystinose is: een zeldzame, erfelijke ziekte waarbij lichaamsvloeistoffen zoals tranen onder bepaalde omstandigheden kunnen kristalliseren.

Schreeuw om aandacht

Om ook cystinose uit te sluiten, is Kazaryan doorgestuurd naar een oogspecialist in Moskou. Dokter Dmitry Maichuk oordeelde dat de vrouw ook die aandoening niet heeft. “De kristallen zijn veel te groot voor cystinose. Om dat formaat te bekomen, moeten er vele maanden overheen gaan. Het kan dus niet anders dan dat ze dit alles zelf in haar ogen stopt.” Ook hij is duidelijk in zijn diagnose. “Dit is een extreme schreeuw om aandacht.”

Kazaryan blijft ondanks de beschuldigingen toch voet bij stuk houden. Aan Russische en Armeense media vertelde ze dat haar leven “een hel” is door die vreemde en irritante aandoening. “Ik word door niemand begrepen en niemand kan me behandelen”, huilde ze. Voor echt deze keer.



Experts typeren de aandoening van de vrouw als het Münchhausen-by-proxysyndroom. Toch kondigde het Armeense ministerie van Volksgezondheid opmerkelijk genoeg aan om Kazaryan andermaal uitvoerig te laten onderzoeken. “Deze vrouw beweert dat ze iets zeldzaams onder de leden heeft en we willen nu toch eindelijk eens weten wat er met haar aan de hand is”, aldus minister Oganes Arutyunyan.