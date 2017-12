Vrouw die kleuter (4) achterliet in station Amsterdam is zijn moeder Het Parool

15u37 0 Politie Amsterdam Met behulp van camerabeelden kon de moeder van het jongetje worden gevonden. Het blijkt nu zijn moeder te zijn. De vrouw die zondag een vierjarig jongetje op het Centraal Station in Amsterdam achterliet, blijkt zijn moeder te zijn. Dat heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie gemeld.

De 39-jarige vrouw heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en lijkt last te hebben van "de nodige sociale problematiek", klink het bij het OM. Het vermoedt dat haar problemen de reden zijn voor het achterlaten van haar zoon. Meer informatie over haar identiteit wordt niet gedeeld. Er wordt nu gekeken hoe de vrouw geholpen kan worden. Ze zit momenteel vast, tot er een verblijfplaats voor haar gevonden is en een begeleidingsplan is opgesteld. Haar zoontje is intussen ondergebracht bij een pleeggezin en stelt het - gezien de omstandigheden - goed.

De kleuter van 4 werd afgelopen zondag gevonden door de politie. Op camerabeelden was te zien hoe hij alleen in het Centraal Station van Amsterdam doolde. Eerder was hij in het gezelschap van een vrouw, die pas dinsdag kon worden gevonden. Dat blijkt nu dus zijn moeder te zijn. Twee dagen lang was er geen informatie, omdat het jongetje - ook ondanks de inzet van tolken - geen woord zei. Hij was ook door niemand opgegeven als vermist.

Politie Amsterdam De vrouw draagt twee koffers bij zich. Haar zoontje loopt twee meter achterop. Daarna verdwijnt zijn moeder en blijft hij alleen achter.