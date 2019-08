Vrouw die jonge baby vasthield overleden bij schietpartij in Zweden, twee anderen gewond SVM TT

26 augustus 2019

13u29

Bron: Kvällsposten, SVT, Expressen 2 De politie van de Zweedse stad Malmö is op zoek naar de dader(s) van een schietpartij waarbij vanmorgen een vrouw om het leven is gekomen. De jonge vrouw liep op straat met haar baby. Het kind bleef ongedeerd, melden Zweedse media. De toedracht is vooralsnog niet bekend.

De politie kreeg rond 10 uur melding van het vermoedelijke geweervuur. Een woordvoerder bevestigt tegen de Zweedse krant Kvällsposten dat drie personen naar het ziekenhuis gebracht werden. Of ze alle drie gewond raakten door kogels is niet duidelijk. Een van de slachtoffers, de jonge vrouw, overleed later in het ziekenhuis.



Een ooggetuige vertelt dat de vrouw een kind bij zich droeg. Toen de vrouw getroffen werd en op de grond viel, zou ze het kind laten vallen hebben. De man die naast haar liep, zou geroepen hebben dat het kind “zijn moeder nodig heeft”. De politie zette daarop een groot gebied af om onderzoek uit te voeren.

‘Verschillende wapens’

Volgens getuigen waren er meerdere knallen te horen. Sommigen hoorden twee tot drie schoten, anderen spreken van acht tot tien. “Het klonk als twee verschillende wapens”, zegt een van hen. Anderen verklaarden dat ze een aantal gemaskerde mannen zien wegrennen hebben. Een van de schutters zou zich verstopt hebben in een tuin.



De politie weet voorlopig enkel met zekerheid dat de schoten vanop straat gelost werden. Een getuige verklaarde dat hij ramen en deuren sloot toen hij de knallen hoorde. “We wisten toen niet of het echt schoten waren of kinderen die iets hard dichtsloegen.”



Brandende Mercedes

Tegen kwart voor elf ontving de brandweer een melding over een brandende Mercedes Benz. De politie sluit niet uit dat het voertuig als vluchtauto gebruikt werd door de dader(s). Het vuur moest dan dienen om eventuele sporen en bewijsmateriaal te vernietigen. “We onderzoeken of er een verband bestaat”, klinkt het.



Het stadsbestuur van Malmö spreekt van “een tragische gebeurtenis. “We begrijpen de angst bij de inwoners”, klinkt het. Hulpverleners zijn ter plaatse om hen en familie van de slachtoffers ondersteuning te bieden. Scholen in de buurt zouden veilig zijn, de lessen gaan gewoon door.