Vrouw die jackpot van 560 miljoen dollar won, mag anoniem blijven mvdb

13 maart 2018

07u19

Bron: AP 1 Een Amerikaanse rechter heeft maandag bepaald dat een vrouw die bijna 560 miljoen dollar won bij een lotto-trekking anoniem mag blijven. Haar woonplaats mag wel worden bekendgemaakt.

De vrouw was naar de rechter gestapt omdat ze de gigantische lottowinst van 559,7 miljoen dollar, één van de grootste jackpots ooit, niet kon innen tenzij haar identiteit werd vrijgegeven. Dat wilde ze niet. De vrouw schreef haar naam op het gewonnen biljet en stuurde deze terug naar de Powerball-loterij. Ze had anoniem kunnen blijven door bijvoorbeeld een naam van een stichting op het biljet in te vullen, maar daar was ze naar eigen zeggen niet van op de hoogte.

Eerder was al bekend geraakt dat het winnende lot begin januari was aangekocht in de Reed’s Ferry Market in Merrimack in de staat New Hampshire. Het stadje heeft zo'n 25.500 inwoners.

Rechter Charles Temple oordeelt nu dat de vrouw het recht heeft om anoniem te blijven. Indien haar identiteit onthuld wordt, "leidt het geen enkele twijfel" dat haar veiligheid in het gedrang komt en ze het slachtoffer wordt van ongewenst bezoek. Het recht op privacy primeert hier, oordeelt de rechter.

Volgens haar advocaat is de winnares een oude inwoonster van New Hampshire en een geëngageerd lid van de gemeenschap. "Ze wil dit werk kunnen blijven doen en wil ook de vrijheid hebben een ​​supermarkt binnen te lopen of evenement bij te wonen zonder bekend te zijn als de winnares van een half miljard dollar", verklaarde hij eerder. Zolang ze haar prijs niet int, zou de vrouw al zo’n 50.000 euro per dag verliezen aan rente. Een deel van het bedrag wil ze schenken aan een liefdadigheidsinstelling.