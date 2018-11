Vrouw die hulp gaat zoeken voor zieke dochter tijdens wandeling in Schotse Hooglanden komt daarbij zelf om het leven Karen Van Eyken

27 november 2018

18u00

Bron: Sky News 1 Een tripje van moeder (52) en dochter (23) in de Schotse Hooglanden kende een tragisch einde. Het duo was aan het wandelen in de buurt van Glen Coe toen de jonge vrouw onwel werd. De moeder ging vervolgens hulp zoeken, maar gleed uit en kwam om het leven.

Reddingsteams werden gisteren rond 9u30 lokale tijd naar het afgelegen gebied geroepen nadat een andere wandelaar zich bezorgd had getoond over een verwarde jonge vrouw. Ze had iets onverstaanbaars over haar moeder gemompeld. Het leek weinig steek te houden.

Reddingswerkers troffen de dochter versuft en onderkoeld aan in de buurt van de populaire wandelplek Buachaille Etive Beag. Het lichaam van haar moeder werd wat verderop teruggevonden. Voor haar kon geen hulp meer baten. Haar dochter werd naar het ziekenhuis overgebracht en haar toestand is stabiel.

“Het is vooralsnog onduidelijk wat er juist is gebeurd”, verklaarde Andy Nelson van het lokale reddingsteam. “De zichtbaarheid was goed en de wandelaars bevonden zich nog onder de sneeuwgrens. Ze waren bovendien goed uitgerust voor de tocht.”

“We voeren momenteel een onderzoek uit om de ware toedracht te kennen. Dit onderzoek bevindt zich momenteel nog in een vroeg stadium”, zei Ross McCartney van de lokale politie.