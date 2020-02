Vrouw die geheim rapport over Russische verkiezingsinmenging lekte, vraagt gratie van Trump kv

18 februari 2020

17u55

Bron: The Guardian, NBC News 0 De advocaten van Reality Winner (28), de voormalige werknemer van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA die meer dan vijf jaar cel kreeg omdat ze geheime informatie had gelekt over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, hebben een gratieverzoek ingediend bij president Trump.

Winner (28) kreeg in 2018 een celstraf van vijf jaar en drie maanden opgelegd omdat ze geheime informatie over de Russische pogingen om de presidentsverkiezingen van 2016 te hacken had doorgespeeld aan nieuwswebsite The Intercept. Dat is de langste straf ooit voor een federaal misdrijf waarbij informatie werd gelekt aan de media. Winner pleitte schuldig voor het doorspelen van een geheim rapport over de pogingen van de Russische overheid om verkiezingssoftware te hacken bij een bedrijf in Florida.

Tijdens een persconferentie zeiden de advocaten van Winner gisteren dat hun cliënte “genoeg had afgezien” en ze riepen de president op om “te doen wat juist is”. De familie van Winner hoopt dat Trump haar zal vrijspreken of gratie verlenen. Ze hebben daarvoor 4.500 steunbrieven overhandigd aan het ministerie van Justitie dat zich over de zaak zal buigen.

“Starten met nationaal genezingsproces”

“Ons land werd aangevallen door een buitenlandse vijand”, zei advocate Alison Grinter tijdens de persbijeenkomst. “Ons nationaal genezingsproces kan pas beginnen als we de mensen die de waarheid vertellen vergeven en beginnen met de heropbouw van wat ons werd afgepakt: veiligheid van de verkiezingen, de aansprakelijkheid van diegenen die onze democratie proberen te ondermijnen, en de bescherming van het Amerikaanse recht op een overheid van en voor het volk. Niets daarvan kan echt aanvangen zolang we diegenen straffen die ons de waarheid vertellen.”

Trump: celstraf is “erg oneerlijk”

In het verleden was Trump al kritisch over de zware celstraf voor Winner, die hij “erg oneerlijk” noemde. “Wauw, dit is niets in vergelijking met wat Hillary Clinton gedaan heeft”, schreef hij in 2018 op Twitter. Hij doelde daarmee op Clintons gebruik van een private e-mailserver in haar hoedanigheid als minister van Buitenlandse Zaken onder president Barack Obama. Na een driejarig onderzoek oordeelde het ministerie van Buitenlandse Zaken echter in oktober 2019 dat Clinton niets verkeerds had gedaan.

Angststoornis en boulimie

Volgens Billie Winner-Davis, de moeder van Reality, staan de gezondheid en het welzijn van haar dochter in de gevangenis op het spel en “verliest ze hoop”. “Reality krijgt geen enkele behandeling of zorg voor haar angststoornis of boulimie”, vertelt Winner-Davis. “Met elke dag die voorbijgaat, heb ik het gevoel dat we een stukje verliezen van mijn dochter en wie ze is.” Volgens Winner-Davis vormt haar dochter “voor niemand een bedreiging” en “verdient ze dit niet”.