Vrouw die dader van de aanslag in Nice zou hebben geholpen is weer vrij LVA

Bron: Belga 0 Photo News Een vrouw die ervan verdacht wordt wapens geleverd te hebben aan de dader van de aanslag in Nice in 2016 is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat is vernomen bij een bron dicht bij het onderzoek. Bij de aanslag kwamen 86 personen om het leven.

Enkeledja Zace, een Frans-Albanese vrouw van 43, is op 21 november vrijgelaten. Volgens een gerechtelijke bron tekende het parket van Parijs beroep aan tegen de beslissing. De vrouw werd op 17 juli 2016 in Nice opgepakt samen met haar partner Artan Henaj.

Sporenonderzoek bij dader Mohamed Lahouaiej Bouhlel, vooral op telefoniegegevens, liet toe om snel een eerste reeks verdachten te identificeren, onder wie het Frans-Albanese koppel. Het gerecht verdenkt hen ervan een automatisch pistool geleverd te hebben via een Frans-Tunesische tussenpersoon Ramzi Arefa, alsook een kalashnikov. De drie protagonisten hadden wellicht geen kennis van de plannen van de dader.

Negen verdachten zijn op dit moment in verdenking gesteld, waarvan er acht in voorlopige hechtenis zitten. Ze worden er allen van verdacht de dader in meer of mindere mate geholpen te hebben bij de aanslag, die opgeëist werd door IS.

Dader Mohamed Lahouaiej Bouhlel

Photo News Bij de aanslag in Nice in 2016 kwamen 86 mensen om het leven.

