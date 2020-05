Vrouw die Biden van aanranding beschuldigt, roept hem op gooi naar het Witte Huis te staken IB

08 mei 2020

07u03

Bron: ANP 0 Tara Reade, de vrouw die de toekomstige Democratische presidentskandidaat Joe Biden beschuldigt van seksueel wangedrag, heeft hem opgeroepen zich terug te trekken uit de presidentsverkiezingen. Dat zei Reade in gesprek met journalist Megyn Kelly.

"Joe Biden, kom alsjeblieft naar voren en neem je verantwoordelijkheid. Jij zou niet op basis van karakter in de race moeten zijn om president van de Verenigde Staten te worden", aldus Reade. Desgevraagd zei Reade te wensen dat de voormalig vicepresident zijn poging het Witte Huis te halen staakt. "Maar dat zal hij niet doen", voegde zij daaraan toe.

Reade beschuldigt Biden ervan haar in 1993 in de Senaat tegen een muur te hebben gedrukt en te hebben betast. Biden heeft de beschuldigingen met klem ontkend. "Die zijn niet waar, die zijn nooit gebeurd", zei hij vorige week, toen hij voor het eerst publiekelijk op de aanklachten reageerde.

lees verder onder de foto:

“Waarheid het belangrijkste”

Tegen een lokale nieuwszender in Florida wees Biden de beschuldigingen donderdag opnieuw van de hand. "Er is nooit iets gebeurd met Tara Reade", zei hij. "Uiteindelijk is in iedere zaak de waarheid het belangrijkst. En in deze zaak is de waarheid dat de beweringen volkomen onjuist zijn."

De Democraat hoopte in het archief van de Senaat documenten te vinden die hem vrijpleiten van de beschuldiging. De Senaat zegt dat privacywetgeving het echter onmogelijk maakt om dergelijke persoonlijke informatie over ex-medewerkers vrij te geven.