Vrouw die Baudet bedreigde tijdens betoging weer op vrije voeten kg

26 maart 2019

19u56

Bron: Belga 0 Het Nederlandse parket heeft de 21-jarige vrouw uit Nijmegen, die gisteren werd aangehouden voor het bedreigen van Thierry Baudet tijdens een betoging tegen racisme in Amsterdam, met een dagvaarding naar huis gestuurd. De vrouw moet op 9 april voor de politierechter in Amsterdam verschijnen.

De vrouw heeft tegen de politie gezegd dat ze spijt heeft over wat ze heeft geroepen, aldus het parket. Ook zei ze dat ze de impact van haar woorden had onderschat. De vrouw uit Nijmegen wordt ervan verdacht tijdens de betoging uitingen te hebben gedaan die als bedreigend of opruiend kunnen worden ervaren.



De politie begon na overleg met het parket een onderzoek naar de betoging zaterdag in Amsterdam, nadat op sociale media beelden van de demonstratie waren verschenen "die mogelijk als bedreigend kunnen worden ervaren". Een vrouw die zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar had gemaakt, scandeerde "Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf".



Baudet is leider van de rechtspopulistische partij Forum voor Democratie die vorige week de provincieraadsverkiezingen kletterend heeft gewonnen.

Bekijk ook: