Vrouw die al 14 jaar in coma ligt, bevallen: topman verzorgingstehuis stapt op

08 januari 2019

08u45

Bron: Belga 0 De topman van het private verzorgingstehuis in het Amerikaanse Phoenix waar een vrouw beviel terwijl ze al 14 jaar in een diepe coma lag, is gisteren opgestapt. Dat heeft het tehuis zelf laten weten. De vrouw werd verkracht en beviel eind vorig jaar van een gezonde jongen. De politie heeft een onderzoek geopend.

Het ontslag van Bill Timmons werd aanvaard door de volledige raad van bestuur van Hacienda HealthCare, zo is te lezen in de verklaring. Volgens een woordvoerder van Hacienda was Timmons 28 jaar CEO. De vroegere CEO was gisteravond telefonisch niet meer bereikbaar, meldt The New York Times.

“Afschuwelijke situatie”

De raad van bestuur zal "niets minder dan volledige verantwoordelijkheid voor deze afschuwelijke situatie aanvaarden, een ongezien voorval dat alle betrokkenen - van het slachtoffer en de familie tot alle medewerkers van Hacienda - gechoqueerd heeft", klinkt het. De raad van bestuur zegt zijn volledige medewerking toe aan de politie.





Bronnen zeggen aan de lokale tak van ABC dat het personeel nooit opmerkte dat de vrouw - die 14 jaar geleden bijna verdronk en sindsdien in een coma ligt - zwanger was. Het werd gealarmeerd toen het de vrouw hoorde kreunen.

Verslagen op de website van Medicare geven aan dat de gezondheidsinspectie in 2017 het ziekenhuis als "onder het gemiddelde beoordeelde". De Centers for Medicare & Medicaid Services noemden de kwaliteit van de zorg voor bewoners zelfs "ver onder het gemiddelde".

Hacienda specialiseert in de zorg voor mensen met verstandelijke handicaps. Uit gegevens van de staat blijkt dat sommige patiënten al decennia in het tehuis verblijven.