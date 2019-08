Vrouw die achter telefoon sprong in Donau levend en wel teruggevonden KVE

11 augustus 2019

16u16

Bron: Belga 2 Na een zoektocht van uren naar een vrouw van wie gedacht werd dat ze vermist was nadat ze achter haar telefoon sprong in de Donau, is ze volgens de Duitse autoriteiten levend en wel aangetroffen in haar huis.

Vrijdagavond hadden mensen gezien hoe de 31-jarige vrouw in de zuidelijke stad Neu-Ulm in het water van de rivier was gesprongen nadat haar telefoon in het water was gevallen. Maar blijkbaar kon ze weer naar de oevers zwemmen, aldus de politie vandaag.

De zoekoperatie die voor haar werd opgezet, waarbij scubaduikers, een politiehelikopter en een sonarschip ingezet werden, werd gisteravond afgeblazen.

Wat de politie niet zei was of de vrouw haar telefoon heeft teruggevonden, hoewel ze wel verklaarde dat ze haar onmiddellijk na de feiten niet kon bereiken.