Vrouw daagt NASA voor rechter om flesje maanstof te mogen houden kv

14 juni 2018

20u04

Bron: BBC, Gizmodo 1 Een vrouw uit de Amerikaanse staat Tennessee daagt NASA preventief voor de rechter. Laura Murray Cicco vreest dat het ruimtevaartagentschap een fiooltje met maanstof dat haar vader kreeg van astronaut Neil Armstrong wil confisqueren.

Cicco was amper tien jaar toen Neil Armstrong, de eerste persoon die ooit voet zette op de maan, het flesje voor haar aan haar vader gaf. Nu, 50 jaar later, spant ze uit voorzorg een rechtszaak aan tegen NASA. Tot nu toe heeft het agentschap nog geen aanspraak gemaakt op het flesje, maar in het verleden nam het wel al meermaals maansouvenirs in beslag.

Cicco’s vader Tom Murray was volgens de vrouw bevriend met Neil Armstrong en beide mannen zouden deel uitgemaakt hebben van Quiet Birdmen, een geheime pilotenclub. In 1972 kwam Murray op een dag thuis met het buisje poeder en een handgeschreven bericht van Neil Armstrong op de achterkant van een visitekaartje: “Voor Laura Ann Murray. Veel geluk. Neil Armstrong, Apollo 11.”

Expertise

Cicco was als kind echter weinig onder de indruk van het flesje en vergat het bestaan ervan, tot ze vijf jaar geleden de spullen van haar ouders opruimde. Toen ze de inhoud van het fiooltje liet testen, werd duidelijk dat ze iets erg omstreden in handen had. “Ik probeerde een paar universiteiten. Zodra ze ontdekten wat we dachten dat het was, zeiden ze gewoon dat ze er niets mee te maken willen hebben, omdat ze niet in de problemen willen geraken”, vertelt de vrouw.

Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat één expert stelt dat het stof in Cicco’s flesje “mogelijk afkomstig was” van het maanoppervlak. Een andere test wees uit dat de samenstelling van het maanstof vergelijkbaar is met de “gemiddelde aardkorst”. De expert van de laatste test geeft echter aan dat stof van de aarde zich mogelijk heeft vermengd met het maanstof. “Op dit ogenblik is het moeilijk om de maanorigine uit te sluiten”, stelt hij.

Zodra de universiteiten ontdekten wat we dachten dat het was, zeiden ze dat ze er niets mee te maken willen hebben, omdat ze niet in de problemen willen geraken. Laura Murray Cicco

"Eigendom van de overheid"

NASA stelt duidelijk in zijn beleid dat materialen die werden meegebracht van de maan eigendom zijn van de Amerikaanse overheid en hanteert enorm strenge veilgheidsprocedures voor mensen die toegang krijgen tot maanstof. Wetenschappers die de eigenschappen ervan willen onderzoeken, krijgen zelfs vaak een gesimuleerde versie aangereikt.

“NASA heeft het standpunt ingenomen dat alle maanmateriaal eigendom is van de overheid”, zegt Christopher McHugh, advocaat van Cicco. “Ze hebben SWAT-teamachtige invallen gedaan bij mensen die dit spul hebben en behandelen hen als criminelen. Ik wil niet dat dit Laura overkomt.”

Neil Armstrong had het recht niet om de maansteen weg te geven. Joseph Gutheinz, ex-detective bij NASA

Privébezit

McHugh wijst erop dat er echter geen wet is die privébezit van maanmateriaal verbiedt en dat Cicco bijgevolg het recht heeft om haar flesje maanstof te houden. “Maanmateriaal is geen smokkelwaar. Het is niet illegaal om het te bezitten”, luidt het in de gerechtsdocumenten.

Joseph Gutheinz, een voormalige detective bij NASA die in de jaren 1990 een undercoveronderzoek leidde naar een gestolen maansteen, is het daar niet mee eens. “Maanstof en maanstenen die teruggebracht werden tijdens een Apollomissie zijn eigendom van de Amerikaanse overheid tenzij die het aan een buitenlandse overheid geeft”, zegt hij. “Neil Armstrong had het recht niet om de maansteen weg te geven.”

Als NASA dat idee aanhoudt, zouden ze “een van de grootste Amerikaanse helden uit de geschiedenis een dief noemen”, reageert McHugh.

Cicco bewaart haar flesje maanstof voorlopig op een veilige locatie. NASA heeft 60 dagen om op de rechtszaak te reageren.