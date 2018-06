Vrouw blijft in tranen achter nadat apotheker weigert om haar te helpen "uit gewetensbezwaren" kv

25 juni 2018

22u00

Bron: CNN, Huffington Post 1 Een inwoonster van de Amerikaanse staat Arizona kreeg van een apotheker te horen dat hij haar geen medicijn kon geven om een einde te maken aan haar zwangerschap. De vrouw had het middel echter voorgeschreven gekregen door haar arts, omdat de foetus in haar buik zich niet verder ontwikkelde en haar zwangerschap sowieso in een miskraam zou eindigen.

Nicole Mone Arteaga kreeg vorige week dinsdag van haar gynaecoloog het slechte nieuws te horen dat de foetus in haar buik niet lang meer zou leven. Ze kreeg daarom de keuze om een curettage te laten uitvoeren of om medicijnen in te nemen die een miskraam zouden uitlokken. Arteaga, die in het verleden ook al enkele miskramen te verwerken kreeg, koos voor het laatste.

In een Facebookpost vertelt ze over het pijnlijke gesprek met de Walgreens-apotheekmedewerker toen ze het middel wilde oppikken. “Gisteren ging ik mijn medicatie oppikken in mijn lokale Walgreens, om er te horen dat het voorschrift dat ik nodig heb, me ontzegd wordt”, schrijft de 35-jarige vrouw. “Ik stond overgeleverd aan de genade van deze apotheker aan wie ik mijn situatie uitlegde voor de ogen van mijn zevenjarig kind en vijf klanten achter mij. Enkel om te vernemen dat hij mij de medicijnen ontzegde omwille van zijn ethische overtuigingen.”

“Ik begrijp dat we allemaal onze overtuigingen hebben. Maar hij slaagde er niet in om te begrijpen dat dit niet de situatie is waarop ik had gehoopt, dit is niet iets dat ik wilde. Dit is iets waarover ik geen controle heb. Hij heeft er geen idee van wat het betekent om niets liever te willen dan een kind voor de volledige termijn te dragen en niet in staat te zijn om dat te doen", aldus Arteaga.

Excuses

Walgreens laat weten dat het de zaak onderzoekt. “Nadat we vernamen wat er gebeurde, contacteerden we de patiënt en verontschuldigden we ons voor de manier waarop de situatie afgehandeld werd. Om de ernstige overtuigingen van onze apothekers te respecteren en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de noden van onze patiënten, staat ons beleid toe dat apothekers een voorschrift waartegen ze een moreel bezwaar hebben, niet behandelen. Tegelijkertijd zijn ze vereist om het voorschrift door te verwijzen naar een andere apotheker of manager die aan het werk is om tijdig aan de wensen van de patiënt tegemoet te komen”, zo liet Walgreens vandaag weten aan CNN.

"Vernederd"

Arteaga kreeg ’s avonds kort na het vernederende voorval inderdaad bericht dat ze haar medicijn in een andere Walgreens-apotheek kon oppikken, al verzacht dat voor haar de pijn niet. “Als je een miskraam hebt gehad, dan weet je hoe pijnlijk en emotioneel belastend dat kan zijn. Ik verliet Walgreens in tranen, beschaamd en vernederd door een man die niets weet over de dingen waar ik mee kamp, maar die het gevoel heeft dat hij het recht heeft om mij medicatie te ontzeggen die me werd voorgeschreven door mijn arts”, zegt ze op Facebook. Ze liet haar arts eerst contact opnemen met de apotheek om er zeker van te zijn dat de situatie van de dag voordien zich niet zou herhalen.

“Ik kon niet controleren dat mijn lichaam deze zwangerschap niet zou ondersteunen en ik wilde deze baby. Ik kon niet controleren wat mijn lichaam deed en ik probeerde mijn beslissing te nemen over wat ik zou doen en deze persoon ontnam me dat en maakte die beslissing voor mij”, zegt ze over de man die ze met naam en toenaam vernoemt in een negatieve Yelp-recensie over de apotheek.

Zes staten

Arizona is een van zes Amerikaanse staten waar apothekers kunnen weigeren om noodanticonceptiemiddelen te verkopen omwille van religieuze overtuigingen. Ze moeten hun werkgever daarvan op de hoogte brengen en “de apotheek moet proberen om tegemoet te komen aan de apotheker als dat kan zonder onnodig leed te berokkenen aan de apotheek of haar klanten”, luidt het in de wet, die ook stelt dat een apotheek “elke klant met respect en waardigheid moet behandelen, moet handelen te goeder trouw om de klant niet te beschamen of vernederen en moet streven naar een naadloze aflevering van voorgeschreven middelen”.