Vrouw blaast zichzelf op in het centrum van hoofdstad Tunesië KVE ADN

29 oktober 2018

15u07

Bron: Belga, ANP 0 In het centrum van de Tunesische hoofdstad Tunis heeft zich deze middag een zware explosie voorgedaan. Volgens het ministerie van Binnenlandse zaken heeft een vrouw zich opgeblazen op de Avenue Habib Bourguiba, een van de drukste straten van de stad, in de buurt van politievoertuigen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn negen mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn acht agenten. Verschillende ziekenwagens en politieagenten zijn ter plaatse. De politie heeft het gebied afgesloten.

Het is de eerste aanslag in de Tunesische hoofdstad sinds drie jaar. In november 2015 kwamen twaalf mensen en de aanslagpleger om het leven bij een terreuraanslag op een bus van de presidentiële garde. Eerder in hetzelfde jaar was er een aanslag op een toeristenstrand in Sousse en in het populaire Bardo-museum in Tunis. Bijna zestig mensen kwamen daarbij om.



Pas onlangs werd de noodtoestand in Tunesië verlengd. Vooral in de regio’s langs de Algerijnse en Libische grenzen zijn er geregeld aanslagen op veiligheidstroepen.