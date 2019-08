Vrouw bijt Uberchauffeur zonder reden

ALE

30 augustus 2019

10u11

0

De 26-jarige Taneesha Campbell heeft een Uberchauffeur aangevallen toen hij twee klanten afzette in de Amerikaanse stad Atlanta. Ze sprong eerst op de auto en vernielde zijn ruitenwissers. Nadien zat ze zelfs in de auto, waarop chauffeur Yasser Hadi haar uit zijn wagen sleurde. Dat maakte Campbell nog kwader. Ze besloot haar laatste wapen in te zetten en de man te bijten in zijn zij.