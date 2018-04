Vrouw beweert dat schoonmoeder stierf na verkeersagressie. Maar Apple Watch dode vrouw lijkt heel ander verhaal te vertellen KVDS

03 april 2018

17u23

Bron: News.com.au, NY Post 62 Een Australische vrouw die beweerde dat haar schoonmoeder om het leven kwam na een compleet uit de hand gelopen geval van verkeersagressie, moet zich nu zelf verantwoorden voor moord. De aanklacht tegen Caroline Nilsson (26) kwam er nadat speurders de Apple Watch van de overleden vrouw bestudeerden. En die leek een heel ander verhaal te vertellen.

De feiten gebeurden in september 2016. Weduwe Myrna Nilsson (57) uit Adelaide was door enkele buren gevonden op straat, met haar handen en gezicht omzwachteld met tape. Haar schoondochter vertelde de politie dat ze drie uur eerder allebei aangevallen waren door een groepje mannen die bij hen thuis binnen waren gedrongen na een geval van verkeersagressie. Maar dat verhaal lijkt niet overeen te komen met data die de openbare aanklager van de Apple Watch van de dode vrouw haalde.

Hartmonitor

Speurders konden immers via de hartmonitor op het horloge een tijdspanne van 7 minuten bepalen tussen het moment dat de vrouw werd aangevallen en het moment waarop ze stierf. Volgens openbare aanklager Carmen Matteo toonden de data op de Apple Watch een piek in intensieve activiteit – die overeenkwam met iemand die wordt aangevallen – gevolgd door enkele minuten van minimale activiteit – vermoedelijk het moment dat ze het bewustzijn verloor. Even later stopte het horloge met het waarnemen van een hartslag. (lees hieronder verder)

“De timing en de informatie over energielevels, beweging en hartslag leiden tot de conclusie dat de overleden vrouw aangevallen werd rond 18.38 uur en ten laatste dood was om 18.45 uur”, klonk het tijdens het proces. “Als dat klopt, dan is dat in tegenspraak met het verhaal van Caroline Nilsson dat haar schoonmoeder zeker 20 minuten discussieerde met haar aanvallers. Het verhaal dat een groep mannen bij hen binnendrong, is helemaal uit de lucht gegrepen.”

eBay

Ook de telefoongegevens van Caroline Nilsson stroken niet met het verhaal. Hoewel ze vertelde dat ze ook aangevallen en vastgebonden werd door de mannen, bleek ze om 19.02 uur een berichtje gestuurd te hebben naar haar man en om 19.13 uur nog op eBay te hebben ingelogd.

Caroline Nilsson – die beschuldigd wordt van moord – zat de hele tijd te wenen tijdens het proces. Ze ontkent dat ze iets met de dood van haar schoonmoeder te maken heeft. Het proces gaat verder op 13 juni.