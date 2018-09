Vrouw bevalt op passagiersstoel rijdende wagen terwijl kinderen met grote ogen toekijken op achterbank KVDS

15 september 2018

10u18

Bron: Instagram, Inside Edition 2 Een vrouw uit de Amerikaanse staat Texas heeft op Instagram beelden gedeeld van haar bevalling. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat haar kindje ter wereld kwam op de passagiersstoel van haar wagen, terwijl haar man haar naar aan het ziekenhuis aan het voeren was. Op de achterbank keken de andere kinderen van het stel met grote ogen toe.

In het filmpje is te zien hoe Alexis Swinney (25) het uitgilt van de pijn. Even daarvoor was ze samen met haar man Dominique en de kinderen naar het ziekenhuis vertrokken omdat haar weeën steeds sneller kwamen. Hoewel het maar 10 minuten rijden was, bleek zelfs dat te ver te zijn.

Wachten

Terwijl haar water brak en ze omgekeerd op haar stoel ging zitten, gaf Alexis haar man de – niet zo veilige – opdracht om alles te filmen terwijl hij aan het rijden was. En dat deed hij, met één hand aan het stuur en de andere hand aan de smartphone. “Kan je nog 2 minuten wachten”, hoor je de man enigszins in paniek zeggen. “Wacht nog even, wacht nog even.”





Dat bleek niet te lukken, want nog geen minuut ver in het filmpje is te zien hoe Alexis haar vijfde kindje in haar armen houdt. “Het was surreëel”, vertelde ze achteraf aan het nieuwsmagazine Inside Edition. “Ik kreeg amper tijd om te persen. Mijn lichaam nam het helemaal over. Het was alsof het wist wat er moest gebeuren en ik liet me gewoon meedrijven.”

“Het was buitengewoon om mijn eigen baby ter wereld te brengen”, schreef de vrouw op Instagram. “Geen dokters of verpleegsters, geen lichten, geen drukte, niemand om het bijzondere moment te verstoren van de geboorte van een nieuw leven. Er was wel pijn, maar de vreugde en de vredigheid die we meteen erna ervoeren toen we alleen waren met ons kleine meisje, waren de mooiste beloning die ik me kon wensen. Het was waanzinnig. Maar het was geweldig.”

De kinderen op de achterbank keken de hele tijd met open mond toe. “Ze beseften niet helemaal wat er gebeurde”, aldus Alexis, die ook meldde dat alles goed gaat met de kleine Corbyn Hope.

Jimmy Kimmel

Het filmpje werd intussen al meer dan 50.000 keer bekeken op Instagram. De familie maakte deze week ook haar opwachting in de talkshow van Jimmy Kimmel en die beloofde het gezin een splinternieuwe SUV.