Vrouw bevalt midden op vlucht van Air France naar New York. Twee dokters snellen te hulp Koen Van De Sype

19 januari 2018

08u53

Bron: Cleveland Clinic 123 Het was de eerste keer in zijn leven dat dokter Sij Hemal (27) first class vloog tijdens een trans-Atlantische vlucht van Air France. Hij was na het huwelijk van zijn beste vriend onder weg van New Delhi in India naar New York en het vliegtuig had net een tussenlanding gemaakt in Parijs, maar veel rust en zorgeloos genieten zou hem niet gegund zijn. Toen hij net een film was gestart en hij op een glas champagne zat te wachten, begon iets verderop in het vliegtuig plots een vrouw te puffen.

“Ik was vrij moe van de jetlag en het huwelijksfeest”, vertelt de uroloog van de Cleveland Clinic. “Ik was van plan om nog even televisie te kijken en een glas te drinken en dan te gaan slapen. Gelukkig had ik nog niets op toen een zwangere vrouw op de vlucht opeens merkte dat haar water was gebroken.”

Groenland

Het ging om de 41-jarige Toyin Ogundipe, een bankier die afwisselend in het Verenigd Koninkrijk en Nigeria verblijft. Zij was onderweg naar New York met haar dochter Amy (4). Het vliegtuig was net boven Groenland en een noodlanding zou betekenen dat er uitgeweken moest worden naar een Amerikaanse militaire basis op de Azoren. Dat zou twee uur duren en die tijd was er niet volgens Hemal. Daarom adviseerde hij de piloot om gewoon door te vliegen naar New York, vier uur verderop. “De contracties van de vrouw kwamen met tussenpozen van 10 minuten”, vertelt hij. “Ik zou zelf aan de slag moeten.” (lees hieronder verder)

Samen met de Franse pediater die in eerste klasse naast hem zat – dokter Susan Shepherd uit Senlis – hield hij de vitale functies van de vrouw in de gaten met het schaarse materiaal uit de eerstehulpkit van het vliegtuig: onder meer haar polsslag, bloeddruk en het zuurstofniveau van haar bloed. Ze probeerden het de dame ook zo comfortabel mogelijk te maken. Ze verhuisden haar onder meer naar vooraan in het vliegtuig, zodat ze wat meer ruimte zou hebben. Want veel passagiers zaten daar toch niet.

“De contracties versnelden en binnen het uur gingen ze van een interval van zeven en vijf naar twee minuten”, vertelt de arts. “Toen wisten we zeker dat de baby op het vliegtuig geboren zou worden.”

Noodsituaties

Tijdens zijn algemene opleiding had hij zeven baby’s op de wereld gezet, maar tijdens een vlucht was nieuw voor hem. “We zijn getraind om kalm te blijven en helder na te denken in noodsituaties”, zegt hij. “Ik probeerde te anticiperen op wat er fout kon gaan. En creatieve oplossingen te bedenken.”

Schoenveter

Na 30 minuten persen werd de baby al geboren en hij kreeg de naam Jake. Dokter Hemal verwijderde de placenta en met een klem en een schoenveter bond hij de navelstreng af. Vervolgens knipte hij die door met een schaar. Dokter Shepherd ontfermde zich intussen over de kleine jongen. Die bleek in blakende gezondheid te zijn. Al snel mocht hij bij zijn mama aan de borst.

Toen het vliegtuig in New York aankwam, werden moeder en kinderen meteen weggebracht naar het Jamaica Hospital Medical Center, op een zestal kilometer van de luchthaven. Later die dag mochten ze al naar huis. Ze verblijven nu bij vrienden in New Jersey.

Kalmte

De kalmte van beide dokters werkte, zo vertelde Toyin zelf. “Ik was zelf ook heel rustig tijdens de bevalling. Ik wist dat ik in goede handen was. Ze hebben alles gedaan wat een gynaecoloog en een vroedvrouw gedaan zouden hebben in het ziekenhuis. Zelfs beter, denk ik”, lacht ze. (lees hieronder verder)

Dokter Hemal reisde door naar Cleveland, waar hij werkt. Het was het ziekenhuis waar hij aan de slag is, dat het verhaal deze week naar buiten bracht. Het incident gebeurde een maand geleden al, op 17 december. Hemal kreeg intussen al een reischeque en de langverwachte fles champagne van Air France.

Hij hield ook contact met Toyin en dokter Shepherd. “Er had zo veel fout kunnen gaan, maar gelukkig is dat niet gebeurd”, vertelt hij nog. “Dat ik net op die vlucht zat, met een pediater naast me: het lijkt wel het lot. Godzijdank is alles goed gegaan.”