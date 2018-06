Vrouw betrapt vriend terwijl hij vreemdgaat met zijn eigen nicht IB

25 juni 2018

03u40

Bron: The Sun, news.com.au 0 Een vrouw heeft haar vriend betrapt terwijl hij in een innige omhelzing verstrengeld was met zijn eigen nichtje. De vrouw kwam achter de affaire door met een tracking app de gangen van haar vriend na te gaan, toen hij ’s avonds laat nog altijd niet thuis was van een verjaardagsfeestje.

De Engelse Milli Hansen (20) uit Grimsby was thuisgebleven om op Stans kleine zusje te passen, terwijl Stan (24) zelf naar het verjaardagsfeest van zijn tante ging, dat in het lokale stadhuis gehouden werd. Toen Stan wel heel lang wegbleef, keek ze op de tracking app die hij op haar telefoon gezet had zodat ze hem kon volgen wanneer hij voor zijn werk op zee was. Volgens de app bleek de man bij het huis van zijn nichtje te zijn.

Achterdochtig geworden, reed Milli die avond naar het huis. “Ik keek door het raam en zag zijn kleren overal verspreid over de vloer liggen”, zegt Millie. “Daarna zag ik zijn nichtje, topless met onder haar Stan. Ik voelde me ziek”, zegt de vrouw, die meteen hard op de deur begon te bonzen.

Schuldig

Het nichtje opende in een snel aangeschoten kamerjas de deur, met een schuldig kijkende Stan achter haar. De vrouw was zo boos dat ze onmiddellijk de moeder van Stan telefonisch op de hoogte bracht van het bedrog, waarna ze naar huis racete.

Stan zegt in de Britse media zich schuldig te voelen over het bedrog, “maar ik kan niet veranderen wat er gebeurd is. Van het ene kwam het andere en alles escaleerde nadien.”

Millis hart is in elk geval gebroken. Ze zegt dat ze “nooit nog een man zal vertrouwen.”

