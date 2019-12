Vrouw berispt man die onterecht parkeert op gehandicaptenplaats: drie jaar durende stalking volgt mvdb

17 december 2019

08u21

Bron: Idaho Statesman 0 Een Amerikaanse zeventiger die niet over een parkeerbewijs beschikte, maar toch op een gehandicaptenplaats ging staan, is op de vingers getikt door een passerende vrouw. Een voorval dat snel vergeten is, zou je denken, maar da’s buiten Frank Abbott Sweeney uit Boise (Idaho) gerekend. Hij huurde een privédetective in en begon de vrouw intensief te stalken. De 76-jarige man is veroordeeld tot een jarenlange celstraf.

Het parkeerincident aan een postkantoor was de start van een stalking die liefst drie jaar zou duren. Sweeney nam een privédetective onder de arm en gaf deze de nummerplaat van de vrouw door. De detective kon achterhalen waar ze woonde, hoe ze heette en wie haar familieleden waren. De zeventiger stuurde vanaf dan om de haverklap postkaarten naar de vrouw. Het tekstje stond vol verwensingen en racistische uithalen. Hij ondertekende met ‘Carson Wells’, een premiejager vertolkt door Woody Harrelson, uit de film ‘No Country For Old Men’ (2007) van de Coen Brothers.



Haar buren kregen anonieme postkaarten toegestuurd waarin stond dat de vrouw in kwestie pedofiele neigingen had en al veroordeeld was voor zedendelicten, aantijgingen die totaal uit de lucht zijn gegrepen.

Fanbrieven naar moordenaars

Alsof dat nog niet genoeg was, schreef Sweeney ‘fanbrieven’ naar veroordeelde moordenaars in gevangenissen over heel de VS. Een van hen was seriemoordenaar Joseph Duncan die zeven moorden pleegde en veroordeeld is tot de doodstraf. Hij en andere gedetineerden stuurden brieven naar het opgegeven adres, dat van de vrouw.

Sweeney gebruikte haar naam en adres ten slotte om een racistische postkaart naar het Idaho Black History Museum te sturen. De directie schakelde hierop de FBI in.

Vingerafdrukken

Om een halt toe te roepen aan de stalking, huurde de vrouw een postbus en liet daar haar post toekomen. Het bracht geen soelaas. Sweeney achterhaalde dit en zette zijn praktijken onverstoord verder. De man ging uiterst secuur te werk. Vingerafdrukken ontbraken en postkaarten betaalde hij cash. De brievenbussen waarin hij zijn schrijfsels postte bevonden zich in een ruime omgeving.



De man kreeg zes aanklachten wegens stalking aan de broek en pleitte telkens schuldig. Aan elke aanklacht hangt een celstraf van 51 maanden vast. De man verklaarde op zijn proces dat hij nooit de intentie had om de vrouw angst aan te jagen. Sweeney wou de vrouw enkel “vernederen.”

Zijn advocaat bracht aan dat haar cliënt sinds vroege leeftijd met mentale problemen kampt. Sweeney heeft een rijkgevuld strafblad en beschoot in de jaren negentig een agent met een automatisch wapen. Indien de stilaan bejaarde man zijn straf volledig uitzit - in totaal meer dan 25 jaar - zal hij nog verder worden opgevolgd door justitie.