Vrouw bekeert zich tot islam maar is volgens man niet volgzaam genoeg. Hij besluit haar eens en voor altijd op haar plaats te zetten Koen Van De Sype

16u56

Bron: The Times, Daily Mirror 0 RV Sinead Wooding (26). Ze hadden al flink wat ruzie gemaakt omdat ze ondanks zijn verbod haar familie en vrienden bleef zien. Maar toen de Britse Sinead Wooding (26) ook nog eens besliste om opnieuw westerse kleren te gaan dragen, knapte er iets in het hoofd van haar man Akshar Ali (27). En hij besloot om haar eens en voor altijd te laten zien wie de baas was.

Hun relatie was nochtans mooi begonnen. Sinead ontmoette Akshar nadat ze zich bekeerd had tot de islam en haar naam veranderde in Zakirah. Akshar had een eetkraampje op een indoormarkt in Leeds en na een poos besloten ze te trouwen en voor kinderen te gaan. Het werden er vier.

Bergaf

Maar al snel ging het bergaf met het huwelijk. Dat werd vijandig en bij tijden zelfs gewelddadig. Een van de discussiepunten was dat Sinead bleef afspreken met enkele familieleden en vrienden, ondanks een verbod van haar man. En dat ze besloten had om weer westerse kleren te gaan dragen.

Het koppel was op 11 mei op bezoek bij een vriend van Akshar – Yasmin Ahmed (27) – toen er weer ruzie ontstond, in de keuken van de woning. Daarna volgde een klap. Ahmed ging kijken en bij zijn terugkomst vertelde hij iedereen dat Sinead tegen een deur was aangelopen, maar dat alles oké was. Toen Akshar even later ook weer verscheen, zei hij dat zijn vrouw weg was gegaan. “Maar Sinead heeft het huis nooit meer levend verlaten”, aldus openbare aanklager Nicholas Campbell, tijdens het proces rond de zaak dat nu van start is gegaan.

Als ze nog bij bewustzijn was toen de steekpartij begon, zal ze niet meer om hulp hebben kunnen roepen Nicholas Campbell

Volgens hem kreeg Sinead verscheidene klappen op het hoofd, vermoedelijk met een klauwhamer. Daardoor brak haar schedel op enkele plaatsen. Vervolgens kreeg ze een reeks messteken, nadat ze eerst de keel was overgesneden. “Als ze nog bij bewustzijn was toen de steekpartij begon, zal ze niet meer om hulp hebben kunnen roepen”, zegt Campbell, die Akshar en Yasmin als moordenaars aanwijst.

Na de feiten werd het lichaam van de vrouw naar de kelder gebracht en daar bleef het twee dagen liggen. Samen met zijn moeder en broer bedacht Akshar intussen hoe ze zich van het lijk konden ontdoen. Uiteindelijk verpakten ze het, bonden ze er een koord rond en droegen ze het vroeg in de morgen van zondag 14 mei het huis uit. Vervolgens reden ze naar een bos ten noorden van Leeds – Adel Woods – waar ze het lichaam in brand staken.

Studente

Wat ze niet wisten, was dat een studente die naast Yasmin woonde, alles had gezien. Lydia Gunning was die zondagochtend wakker geworden van lawaai op straat en ze had gezien hoe twee personen langs de achterkant van het huis naar buiten kwamen en iets droegen dat op een lichaam leek. “Elk droeg een kant en dat ging moeizaam”, aldus Campbell. “Het lichaam leek in een laken of een tapijt te zitten en ze legden het in de koffer van een wagen. Mevrouw Gunning vond dat vreemd, maar er gebeurden nog wel andere vreemde dingen in de buurt en daarom ging ze weer naar bed.”

Toen ze later die dag de politie zag, besloot ze toch te vertellen wat ze had gezien. Uiteindelijk werd het lichaam van Sinead dezelfde dag nog gevonden.

Moeder

Akshar en Yasmin ontkennen de moordbeschuldigingen. Ook drie andere verdachten staan terecht tijdens het proces. Asi (21) – de broer van Akshar – Aktahr Bi (45) – de moeder van Akshar – en Vicky Briggs (25) worden ervan beschuldigd dat ze de twee moordenaars hielpen bij het opruimen van het lichaam. Het proces gaat de komende dagen verder.