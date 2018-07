Vrouw afgekeurd voor leger door kleine voettattoo Arne Adriaenssens

09 juli 2018

14u24

Bron: BBC 0 Een kleine, zwarte lotus op haar voet. Dat is het enige wat tussen Estela Martín (30) en haar carrière bij het leger staat. Bij de mannelijke kandidaten vormen tatoeages geen probleem.

Ze was achttien en ze wou wat. Estela Martin trok haar stoute schoenen aan om ze vervolgens weer uit te trekken bij de tatoueur. Ze liet er een zwarte lotus op haar voet tatoeëren. Die herinnert haar eraan dat ze moet vechten voor wat ze wil.

En dat was een carrière als militair psycholoog. Twee jaar geleden nam de Spaanse ontslag in het ziekenhuis waar ze werkte om zich voor te bereiden op haar leven bij het leger. Twee jaar lang studeerde en trainde ze dag in dag uit om voorbereid aan de competitieve selectieprocedure te kunnen deelnemen.

Uniform met lange broek

In juni was het dan eindelijk zo ver en kon ze zich eindelijk laten testen. Tijdens een zwemtest –een klassiek onderdeel van de procedure – merkte haar examinator echter haar lotustatoeage op. Hij melde haar vervolgens dat de selectie daar stopte voor haar. De versiering zou namelijk zichtbaar zijn als ze een rok zou dragen.

Een gekke redenering, vond Martin. Het dragen van een rok is namelijk al jarenlang niet meer verplicht bij het Spaanse leger. Vrouwen kunnen nu kiezen tussen een outfit met lange broek en één met rok en blote benen. Als ze zou kiezen voor dat eerste uniform, zou het euvel volgens haar verholpen zijn. Daar had de examinator geen gehoor naar.

"Ik kon mijn tranen niet bedwingen"

“Er waren twee zaken die me stoorden”, zei Martín tegen BBC. “Enerzijds was het een persoonlijk probleem. Ik heb twee jaar van mijn leven gewerkt richting iets dat ik niet zou kunnen halen. Meer nog stoorde het me dat er heel wat mannen met tatoeages deelnamen aan de zwemtesten. En bij hen was dat blijkbaar geen probleem.”

De filosofie is dat mannen altijd een uniform met lange broek dragen. Daardoor weet het leger zeker dat de tekeningen nooit zichtbaar zullen zijn.

“Ik voelde me vreselijk. Eerst kon ik het zelfs niet geloven”, getuigt Martin. “De reden die hij me gaf, leek zo absurd. Toen ik vertrok kon ik mijn tranen niet bedwingen.” Het Spaanse leger reageerde tot op heden nog niet.