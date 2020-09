Vrouw aangehouden voor versturen gifbrief aan Trump IB

21 september 2020

01u16

Bron: ANP, Belga, NBC News, CNN 0 De Amerikaanse autoriteiten hebben een vrouw opgepakt die ervan verdacht wordt dat ze een brief met het gif ricine naar het Witte Huis heeft verstuurd. CNN meldt dat de vrouw is opgepakt toen ze vanuit Canada de Verenigde Staten probeerde binnen te komen. Volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten had de vrouw een wapen bij zich.

Afgelopen weekend raakte al bekend dat de politiediensten een brief met het potentieel dodelijke gif ricine hadden onderschept. De brief was geadresseerd aan de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder meldde The New York Times al dat de afzender in Canada moest worden gezocht.

Wanneer het epistel werd verzonden en waar het precies is onderschept, is onduidelijk. Het zeer giftige ricine, dat misselijkheid, braken, orgaanfalen en de dood kan veroorzaken, werd ontdekt in een externe faciliteit die post screent die aan het Witte Huis is geadresseerd.

Uit testen blijkt dat de brief inderdaad ricine bevatte. De verdachte stuurde naar verluidt andere brieven naar federale gevangenissen die in verschillende faciliteiten werden ontdekt, vertelde een ambtenaar zaterdag aan NBC News. Het was niet meteen duidelijk naar welke gevangenissen de brieven waren gestuurd of wie de ontvangers waren. Slechts een brief zou aan een politiek figuur zijn geadresseerd.

Niet voor het eerst

In het afgelopen decennium is in de VS vaker gedreigd aanslagen te plegen met ricine. Ook kregen vooraanstaande personen post met het gif. Onder hen oud-president Barack Obama en miljardair Michael Bloomberg, toen nog burgemeester van New York. De vrouw die de brieven in 2013 verstuurde kreeg achttien jaar gevangenisstraf.