Vrouw (93) verkozen tot 'Miss Holocaust Survivor' Rob Van herck

15 oktober 2018

17u40

Bron: VTM Nieuws 0 Een 93-jarige overgrootmoeder is verkozen tot ‘Miss Holocaust Survivor’. Israël organiseert de jaarlijkse schoonheidswedstrijd voor vrouwen die slachtoffer werden van de horror van de genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Poolse Tova Ringer was dolgelukkig met de prijs. “Ik had nooit gedacht dat ik op mijn leeftijd nog een schoonheid zou zijn”, vertelde ze aan persagentschap Reuters. Ze verloor haar ouders, vier zussen en een grootmoeder in het concentratiekamp Auschwitz.

Er komt kritiek op de wedstrijd. Zo denken verschillende overlevenden dat op die manier de herinnering aan de miljoenen vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog wordt uitgehold. Toch zijn er ook heel wat mensen die het initiatief steunen.