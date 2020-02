Vrouw (81) rijdt in op tramhalte in Duitsland, meerdere zwaargewonden Redactie

29 februari 2020

20u58

Een 81-jarige vrouw is vanmiddag met haar BMW op een tramhalte in het Duitse Essen ingereden. Elf mensen zijn gewond geraakt, waaronder de 81-jarige automobiliste zelf. Volgens de politie verkeren drie slachtoffers in levensgevaar.

Het incident aan het eind van deze middag vond plaats op een plek waar passagiers aan de weg uitstappen, terwijl de rest van het verkeer voor een stoplicht moet wachten. Waarom de vrouw doorreed, is niet bekend. Mogelijk was er een defect aan haar auto of heeft ze het stoplicht niet gezien. De automobiliste raakte zelf ook gewond, net als een oudere passagier. Hoe ernstig zij eraan toe zijn, is niet bekend.

De politie van Essen kwam massaal op het ongeluk af. Er is ook een traumahelikopter ingezet. Aan Duitse media laat de politie weten bezig te zijn met een onderzoek en dat er een hoop getuigen aanwezig waren toen het ongeluk plaatsvond. De politie gaat die getuigen horen. Er zouden een aantal mensen ook in shocktoestand zijn geraakt omdat ze het ongeluk zagen gebeuren.