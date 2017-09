Vrouw (65) die voor Britse overheid werkt door terreurpolitie gearresteerd wegens lekken geheimen LB

13u29

Bron: Huffington Post 0 AFP Illustratiebeeld.

In het noorden van Londen is een 65-jarige vrouw door de antiterreurpolitie gearresteerd. De vrouw werkte in onderaanneming voor een overheidsinstelling. Ze wordt ervan verdacht dat ze geheime overheidsinformatie lekte, zo laat Scotland Yard weten.