Vrouw (61) na 22 jaar bevrijd als slavin van Braziliaanse familie kv

06 juli 2020

23u57

Bron: Reuters 0 Een 61-jarige vrouw die 22 jaar lang als slaaf werd gehouden door een rijke familie in de Braziliaanse stad Sao Paulo werd vorige maand eindelijk uit haar penibele situatie gered door de autoriteiten. De familie wordt nu aangeklaagd voor een schadevergoeding van 1 miljoen Braziliaanse real (165.000 euro).

De 61-jarige Braziliaanse vrouw woonde in een schuurtje naast de villa waar ze voor zorgde. Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat ze maanden aan een stuk geen toegang kreeg tot de hoofdwoning, op een zetel sliep en een emmer moest gebruiken als toilet. Ze was voor voedsel en andere basisbenodigdheden afhankelijk van een buur en had al 22 jaar lang geen dag vakantie gehad. De autoriteiten willen dat haar naam geheim blijft.

Psychologische bijstand

De villa werd bewoond door het koppel Mariah Corazza Barreto Ustundag en haar man Dora Ustandag, en Mariah’s moeder Sonia Regina Corazza, die tevens de eigenaar is van het domein. Ze worden aangeklaagd voor het houden van een werknemer in slavernij-achtige omstandigheden.

De zaak zorgt in Brazilië voor veel beroering en Mariah Ustundag werd op sociale media geïdentificeerd als een hooggeplaatste medewerker van cosmeticabedrijf Avon. Ze werd op 26 juni door haar werkgever aan de deur gezet. Avon belooft het slachtoffer psychologische bijstand te zullen verlenen, alsook een jaar huur te zullen betalen voor een door haar gekozen woning en voor de aankoop van huishoudspullen”, laat het bedrijf weten in een verklaring.

Achtergelaten

Volgens de openbare aanklagers had de vrouw sinds februari geen loon meer ontvangen. Voordien kreeg ze ongeveer 300 real (50 euro) per maand, aanzienlijk minder dan het Braziliaanse minimumloon van 1.045 real (172 euro). Na haar jaren slecht te hebben behandeld, lieten de werkgevers het slachtoffer gewoon in de woning achter zonder haar te vertellen dat ze zelf verhuisden, aldus de aanklagers. “Ze had geen andere optie in haar leven dan de beklaagden te dienen om zelf te kunnen overleven.”

De openbare aanklagers eisen een schadevergoeding van 1 miljoen Braziliaanse real voor de getroffen vrouw en daarnaast nog eens een boete van 300.000 real (ongeveer 50.000 euro) die de beklaagden moeten betalen aan de Braziliaanse staat. Daarbovenop riskeert de familie nog eens acht jaar cel.

Dit is echter niet het enige geval van slavenarbeid in Brazilië. Vorig jaar troffen Braziliaanse arbeidsinspecteurs 1.054 arbeiders aan die in slavernij-achtige omstandigheden werkten. De voorbij 25 jaar waren meer dan 54.000 mensen in het land het slachtoffer van slavenarbeid.