Vrouw (60) en jongeman (20) vallen te pletter nadat ze aangevallen worden door apen in India kg

04 maart 2019

11u42

Bron: Times of India, Daily Mail 0 Het noorden van India wordt geteisterd door agressieve apen. In 24 uur hebben de dieren twee dodelijke slachtoffers gemaakt in twee verschillende dorpen: een zestigjarige vrouw en een twintigjarige man. Beiden vielen tijdens de aanval van een balkon en zijn overleden aan hun verwondingen.

De zestigjarige vrouw, die volgens de Indiase pers bekendstond als Laungshree, was aan het koken op het open balkon aan haar woning in het Indiase dorp Kaithal, toen ze aangevallen werd door een troep apen. De dieren werden wellicht aangespoord door de geur van het eten.



Terwijl ze de apen van zich af probeerde te slaan, verloor ze haar evenwicht en viel ze van het balkon naar beneden. Enkele familieleden voerden haar nog naar het ziekenhuis, maar daar konden de dokters enkel nog haar overlijden vaststellen.

Tweede slachtoffer

Laungshree was niet het enige slachtoffer. Amper enkele kilometers verderop, in het dorp Maulagarh, kwam ook twintiger Rakesh om nadat hij werd opgejaagd door een stel agressieve apen. De man stond eveneens op een balkon aan zijn huis en viel toen hij werd aangevallen door de beesten. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



Volgens Times of India neemt het aantal incidenten met apen in de regio snel toe. De lokale overheid belooft dat er snel maatregelen worden getroffen.