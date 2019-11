Vrouw (58) stikt wanneer sjaal in keukenrobot terechtkomt tijdens bakken van taart

10 november 2019

Bron: BFM TV

Een 58-jarige vrouw, die samen met haar zoon een taart aan het bakken was, stierf vandaag door verstikking nadat haar hoofddoek vast kwam te zitten in de keukenrobot, meldt Agence France-Presse (AFP). De feiten speelden zich af in Saint-Etienne, een stad gelegen in het Franse departement Loire.