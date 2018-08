Vrouw (52) zoekt al jaar nieuwe job maar krijgt overal te horen dat ze “te oud” is of “te veel ervaring” heeft. Ze heeft er genoeg van KVDS

16 augustus 2018

14u34

Bron: LinkedIn, Daily Mail 0 Toen ze in juni vorig jaar vrijwillig afvloeide bij haar toenmalige werkgever, geloofde de Britse Gail Smith (52) dat ze de nieuwe uitdagingen voor het rapen zou hebben. De zakenvrouw uit Newcastle had dan ook een mooi CV, met onder meer managementfuncties bij computerbedrijf Hewlett Packard en de Britse Automobile Association (AA). Het bleek moeilijker dan gedacht.

Smith luchtte haar hart op de professionele netwerksite LinkedIn. Aanleiding was dat ze intussen al een jaar op zoek is naar een nieuwe job, maar al zo’n 30 keer de deur kreeg. “Zo veel mensen vieren een jubileum op het werk, ik heb iets nieuws: een jubileum om te vieren dat ik al een jaar op zoek ben naar werk en overal hetzelfde antwoord krijg”, schrijft ze.

Pluspunt

En ze vertelt ook meteen wat dat antwoord precies is: “Dat ik te oud ben, hoewel de regering vindt dat ik nog zeker 15 jaar moet werken”, zegt ze. “En dat ik te veel ervaring heb, iets wat met de leeftijd komt en waarvan ik dacht dat het eerder een pluspunt zou zijn. Ik zou trouwens nooit voor een functie solliciteren die ik niet echt wil of die ik niet aan zou kunnen, zoals al een paar keer gesuggereerd werd bij jobinterviews.”





Aan de Britse krant de Daily Mail gaf ze tekst en uitleg over haar uitbarsting. “Ik doe normaal gezien niet zulke posts, maar het overliep me even”, zegt ze. “Ik had net een sollicitatie achter de rug voor een job die me op het lijf geschreven was en die me echt interesseerde. Maar de vrouw die over de aanwerving ging, zei: ‘Toen ik uw CV zag, dacht ik meteen dat u misschien wel te oud was voor de rol. Ik weet dat ik dat eigenlijk niet zou mogen zeggen.’ Twee weken probeerde ik om feedback te krijgen en te weten te komen wat de officiële reden was dat ik de rol niet kreeg, tevergeefs. Schandalig.” (lees hieronder verder)

Het is niet de enige belediging die de vrouw naar eigen zeggen al moest incasseren. “Sommigen zeiden ‘Oh, maar je hebt heel veel ervaring’ alsof het iets negatiefs was”, zegt ze. “Alsof de jongere generatie zich bedreigd voelt. Maar ik heb nog een hele poos te gaan voor ik met pensioen kan. Het is pure discriminatie om te zeggen dat iemand te oud is voor een job.”

Luxe

Ze was zelf lang actief in human resources en vertelt dat ze nooit had gedacht dat ze na een jaar nog altijd zonder job gezeten zou hebben. “Ik was na 14 jaar aan iets anders toe en dacht dat ik ten laatste tegen januari of februari wel weer iets gevonden zou hebben”, zegt ze. “Ik had de luxe dat ik me niet hoefde te haasten om iets te vinden en dat ik selectief kon zijn. Zo kon ik iets vinden dat ik écht graag wilde doen. Ik lichtte eerst de bedrijven door waarbij ik wilde solliciteren, zodat ik zeker wist dat het een match zou zijn. Ik had ook sterke referenties van vorige werkgevers.”

Mijn man heeft zelfs al gesuggereerd dat ik bij een supermarkt zou solliciteren, maar ik denk niet dat ik in aanmerking zou komen

Maar de ene teleurstelling volgde op de andere. “Mijn man heeft zelfs al gesuggereerd dat ik bij een supermarkt zou solliciteren, maar ik denk niet dat ik in aanmerking zou komen. Ik heb eerder al teams van 250 mensen geleid en ik denk dat die ervaring tegen me zou spelen”, zegt ze.

In de commentaren op haar post suggereerden sommigen dat ze haar ervaring moest minimaliseren en dat ze haar leeftijd beter niet meer vermeldde bij sollicitaties. Dat is iets wat ze nu ook doet. “Het voelt een beetje raar, want ik heb nu eenmaal de kennis en de skills en ik zou niets liever doen dan die te delen. Oud-collega’s die intussen – mede dankzij mij – in het hoger management zitten, vinden me een geweldig leider. Ik heb nooit iemand stokken in de wielen gestoken om hogerop te raken, maar dat is nu net wat ik zelf wel ondervind. Alsof mensen zich bedreigd voelen door mij.”

Verouderende bevolking

Smith waarschuwt dat werkgevers er beter rekening mee houden dat de verouderende bevolking ervoor zal zorgen dat steeds meer oudere werknemers een job zullen zoeken. “Er moet iets veranderen met de manier van aanwerven. Mensen zullen langer moeten werken, door de economie, hun karige pensioen of de keuzes die ze maken. Ze moeten ook die kans krijgen.”