Vrouw (48) die vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland overleefde, ontwaakt uit coma en krijgt te horen dat man en dochter dood zijn LH

11 februari 2020

09u50

Bron: The Guardian, The Daily Mail 21 In een ziekenhuis in de Australische stad Melbourne is de 48-jarige Lisa Dallow twee maanden na de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland ontwaakt uit haar coma. De vrouw kreeg echter te horen dat haar man en haar tienerdochter de ramp niet overleefd hebben.

In totaal kwamen 21 mensen om het leven als gevolg van de vulkaanuitbarsting die plaatsvond op 9 december. Onder de slachtoffers bevonden zich vooral Australische toeristen. Er vielen ook 26 zwaargewonden, onder wie dus Lisa.

Zestig procent van haar lichaam is ernstig verbrand. Het enige deel van haar lichaam dat niet is aangetast, is haar gezicht. Lisa’s man, de 53-jarige Gavin, en haar 15-jarige dochter Zoe kwamen om. Zoe werd een paar dagen na de uitbarsting gevonden, Gavin stierf in een reddingshelikopter.



De vrouw is zwaar aangeslagen door het nieuws, zo laat een woordvoerder van de familie weten. “Het duurde even voordat ze zich realiseerde wat er gebeurd was en vervolgens bleef ze maar zeggen dat ze niet kon geloven dat ze gestorven zijn”, zei de woordvoerder aan de Australische krant Adelaide Now.

“Overal stenen”

De vrouw kan zich slechts flarden van de verschrikkelijke dag herinneren. “Ze weet nog dat er overal stenen vielen en dat er ook op haar rug vielen.” De laatste herinnering van Lisa is dat ze zich afvroeg, wanneer de reddingswerkers zouden arriveren. Na haar redding werd ze van Nieuw-Zeeland naar Melbourne overgebracht en in een kunstmatige coma gehouden.

De echtgenoot van Lisa werd vorige maand al begraven, dat afscheid heeft de vrouw dus moeten missen. Nu hoopt haar familie dat ze wel de herdenkingsdienst voor haar dochter kan bijwonen. Die plechtigheid was uitgesteld tot Lisa terug bij bewustzijn zou komen.

