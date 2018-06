Vrouw (47) schiet man dood "omdat hij de kat mishandelde" kg

03 juni 2018

22u59

Bron: NBC, KTVT-TV 0 Een 47-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Dallas is opgepakt omdat ze haar man thuis doodschoot tijdens een ruzie. Wanneer de politie de vrouw ondervroeg, biechtte zij op dat ze hem vermoordde omdat hij de kat van het gezin mishandelde. De vrouw blijft voorlopig in de cel.

Net voor 7 uur op zaterdagochtend werd de politie opgeroepen naar het adres in Dallas omdat er geweerschoten waren gehoord. Daar vonden de agenten de 47-jarige Mary Harrison, die bekende dat ze een kogel had afgevuurd op haar man tijdens een ruzie. Volgens de agenten zei Harrison dat bij haar de stoppen doorsloegen omdat haar man de kat aan het mishandelen was.

De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan de gevolgen van zijn verwondingen. De vrouw blijft voorlopig in de cel en wordt beschuldigd van moord.

Het koppel was net verhuisd naar de buurt, samen met hun twee zonen. Volgens de buren was het gezin recent nog op zoek geweest naar hun kat. In de buurt werden flyers opgehangen om het dier terug te vinden, wat uiteindelijk succes opleverde.

