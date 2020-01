Vrouw (45) geëlektrocuteerd nadat ze gsm in bad laat vallen HR

12 januari 2020

21u03

Bron: Le Progrès 16 Buitenland In Frankrijk is een 45-jarige vrouw die in bad zat om het leven gekomen door elektrocutie. Alles wijst erop dat ze haar gsm in bad liet vallen terwijl die aan het opladen was. De voorbije maanden waren er al verschillende gelijkaardige dodelijke ongevallen.

Het drama gebeurde vrijdag in Dole, in de Franse streek Jura. Nathalie Pszola (45) was lerares en ook actief bij de vakbond. Overdag was ze nog gaan protesteren tegen de pensioenplannen van de Franse regering. Toen ze thuiskwam, ging ze in bad. Haar man en zoon troffen haar daar levenloos aan en verwittigden de hulpdiensten. Die konden enkel vaststellen dat de vrouw overleden was.

Naar alle waarschijnlijkheid liet ze haar gsm, die aan het opladen was, in bad vallen. Een gsm gebruiken die is aangesloten op het elektriciteitsnet, is erg gevaarlijk wanneer je in zit of als er water in de buurt is. Het lijkt erop dat Nathalie werd geëlektrocuteerd toen ze haar gsm in bad liet vallen.

Niet eerste ongeval

Midden december kwam in de buurt van Marseille een 13-jarig meisje om het leven op dezelfde manier. In november bleek dat een meisje (13) uit Nederland zware brandwonden opliep nadat ze haar mobiele telefoon in bad liet vallen. Een maand geleden kwam in Dinant een moeder van vier kinderen om het leven.