Vrouw (44) belandt onder trein voor ogen van haar 11-jarige zoon HR

18 augustus 2018

15u56

In de buurt van Parijs is een vrouw vrijdagnamiddag onder een trein beland voor de ogen van haar 11-jarige zoon. De jongen, die alles zag gebeuren, werd opgevangen in het ziekenhuis. Camerabeelden moeten duidelijk maken wat er gebeurd is.

Het tragische ongeval vond plaats in het station van Bourg-la-Reine, zo'n 10 kilometer van het centrum van Parijs. Volgens getuigen gaat het mogelijk om een zelfdoding. Twee omstaanders vertelden dat ze de vrouw op de sporen zagen springen toen die het station binnenreed. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn echter nog niet duidelijk. De 11-jarige jongen werd eerst opgevangen door de brandweer en daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Clamart, waar ook zijn vader naartoe kwam. Volgens de politie was het nog veel te vroeg om het kind te kunnen ondervragen om zo meer te weten te komen over de omstandigheden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn. Telefonisch op het gratis nummer 1813 en online via zelfmoord1813.be.