Vrouw (40) aangevallen door agressieve blauwbaars aan Costa Blanca: “Alsof ze in een valstrik gestapt was” LH

09 augustus 2019

11u59

Bron: The Sun, Diario Informacion 21 Een 40-jarige Spaanse vrouw heeft in het kuststadje La Marina aan de populaire Costa Blanca de schrik van haar leven beleefd toen ze met haar 5-jarig zoontje een duik nam in de zee. Ze werd wellicht gebeten door een blauwbaars, een roofvis die tot een meter lang kan worden. Het is niet de eerste keer dat de agressieve vis zwemmers aanvalt.

Het incident deed zich woensdag voor op het strand El Rebollo in La Marina, nabij de stad Alicante in de gelijknamige provincie. Even daarvoor was haar zoontje nog uit de zee gekomen. De echtgenoot van de gewonde vrouw, die afkomstig is uit de Noord-Spaanse stad Valladolid, vertelde aan de lokale krant Diario Informacion dat ze “plotseling ongelooflijk veel pijn voelde, de huid op haar voet verscheurd was en dat ze hevig bloedde”.

“Ze zei dat ze het gevoel had dat ze in een valstrik was gelopen”, aldus de man. Een pees in de voet van de vrouw bleek door de vis gedeeltelijk doorgebeten. De diepe voetwonde moest genaaid worden, zo is te zien op foto’s die de Britse krant The Sun publiceerde. “Als het mijn vijfjarige zoon of een ander kindje was geweest, dan zouden ze een deel van hun voet hebben verloren”, zei de echtgenoot nog.

Twee kinderen gebeten

Vorige maand moesten nog drie stranden in dezelfde provincie tijdelijk sluiten nadat een mysterieuze vis twee jonge kinderen had gebeten aan het nabijgelegen strand van El Pinet. Een 7-jarig jongetje kreeg drie beten op zijn voetje en moest naar het ziekenhuis. Amper een halfuur later werd een 10-jarig kind verwond door een agressieve vis. Of het hier ook om de blauwbaars gaat, is echter niet bekend.

De blauwbaars is een roofzuchtige vis van meer dan een meter lang met sterke kaken en messcherpe tanden. Ze zouden tot 18 kilo kunnen wegen, schrijft The Sun. Blauwbaarzen gaan meestal in de kustlijn op zoek naar kleinere vissen en vallen normaal gezien geen mensen aan. Er zijn uitzonderingen. In 2009 werd een meisje van 11 jaar aan de Costa Dorada, in het noordoosten van Spanje, ook gebeten door een blauwbaars. Ook toen was de verwonding zo ernstig dat die gehecht moest worden.

Gisteren zouden strandwachten een blauwbaars gevangen hebben aan hetzelfde strand waar de vrouw de beten opliep. Om die reden kondigde het stadsbestuur van Elche aan dat gele waarschuwingsvlaggen op drie stranden in de buurt uithangen. Dat wil zeggen dat het niet verboden is om te zwemmen, maar toeristen wel voorzichtig moeten zijn.