Vrouw (37) en twee tienermeisjes dood aangetroffen in Texaanse villa, lichamen vertonen schotwonden

12 januari 2019

00u25

Bron: NYPost.com - KENS5 0 De politie in Texas onderzoekt de toedracht van het gewelddadige overlijden van een 37-jarige vrouw en twee tienermeisjes in Texas. Hun lichamen werden donderdagochtend aangetroffen in een villa op een gated community-domein, een afgesloten woonwijk waar er controle is op wie de woongemeenschap in- en uitgaan. De wijk is gelegen in het plaatsje Boerne.

De vrouw is geïdentificeerd als de 37-jarige Nichol Leila Olsen. De politie bevestigde dat de twee meisjes met haar verwant waren, maar specificeerde niet hoe. Ze vertoonden alledrie schotwonden. De lugubere ontdekking werd gedaan door een man waarover de politie enkel kwijt wil dat hij “romantisch betrokken” is met Olson. Of hij de partner van de dood aangetoffen vrouw is, dan wel een minnnaar, is dus nog niet duidelijk.

Plaatselijke media schrijven dat de twee tienermeisjes zijn vermoord. Over het overlijden van Olson houdt de politie de lippen stijf. Het blijft vooralsnog onduidelijk of haar dood een moord of een suïcide is. De vrouw was actief als kapster en schoonheidsspecialiste. Klanten reageren geschokt, net als de buren in de villawijk, luidt het in Amerikaanse media.

