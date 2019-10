Vrouw (35) verliest handen en borst bij haaienaanval in Stille Oceaan IB

23 oktober 2019

02u46

Bron: Radio1.pf, news.com.au 0 Een Franse vrouw zou bij een haaienaanval in de Stille Oceaan haar beide handen en een borst zijn kwijtgeraakt. Dat melden lokale media. De vrouw werd tijdens een zwempartij aangevallen door een Oceanische witpunthaai, een van de gevaarlijkste haaiensoorten ter wereld voor de mens.

Het incident gebeurde tijdens een boottochtje om walvissen te spotten voor de kust van het eilandje Moorea, dat deel uitmaakt van de eilandengroep Frans-Polynesië. De 35-jarige Française zou voor de ogen van haar zesjarige zoontje zijn aangevallen. “Ik zag een vrouw die geen armen meer had en rond haar ribben was haar borst aan een kant opengereten. Iedereen was in paniek”, vertelt een getuige aan een lokale radiozender. “Ze vroeg waarom ze naar die plek was toegebracht als het er niet veilig was”, klinkt het verder. Volgens het radiostation zijn aanvallen van Oceanische witpunthaaien zeldzaam in de regio.

Nadat ze door twee toegesnelde verpleegsters in een hotel de eerste zorgen toegediend kreeg, werd de vrouw overgevlogen naar het eiland Tahiti, waar ze in een lokaal ziekenhuis behandeld wordt. Haar toestand zou inmiddels stabiel zijn. “Toen we bij het hotel aankwamen was ze bij bewustzijn, maar in kritieke toestand”, zegt een brandweerman aan het Franse persbureau AFP. “Ze had veel bloed verloren en beide handen waren bij de onderarm afgebeten. Haar linkerborst was eraf gereten.”

“Berucht om aanvallen schipbreukelingen en drenkelingen”

Volgens de lokale autoriteiten heeft de vrouw geluk dat ze nog leeft. De beroemde oceanograaf Jacques Cousteau beschouwde de Oceanische witpunthaai als een van de gevaarlijkste haaiensoorten ter wereld. De haai staat bekend om zijn jachttechnieken en zou door de geschiedenis heen veelvuldig schipbreukelingen en overlevenden van in zee gestorte vliegtuigen van het leven beroofd hebben. De haai wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor de dood van zo’n achthonderd mariniers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1945 in de Stille Oceaan terechtkwamen nadat hun schip USS Indianapolis werd getorpedeerd en zonk.

