Vrouw (35) ontdekt dat studente haar man naakte doucheselfies stuurt en besluit haar lesje te leren Koen Van De Sype

27 februari 2018

14u32

Bron: Facebook, Daily Mail Australia 10 Een Australische vrouw heeft een studente die haar echtgenoot naakte selfies stuurde van onder de douche, aan de schandpaal genageld. Kimberleigh Barker (35) vond de foto’s op de mobiele telefoon van haar man met de boodschap “Hoe is het met je vrouw? Dit zijn mijn borsten” en surfte woedend naar de Facebookpagina van de fastfoodketen waarvoor de studente toen werkte.

Volgens Barker – een moeder van twee kinderen uit Queensland – had de studente verpleegkunde daarvoor ook al flirterige berichten naar haar man John gestuurd. De vrouw was een kennis van de familie, zo vertelt ze zelf in een interview met de Daily Mail Australia. Toen de naakte selfies in de douche opeens op het scherm verschenen – ongevraagd volgens Barker – brak de veer.

Kinderen

“Ze had het lef om te vragen hoe oud onze zonen waren en hoe het met mij ging, waarna ze er een foto van zichzelf onder de douche achteraangooide”, doet ze het verhaal. “Ze wist dat hij getrouwd was. Ze vernoemde de kinderen en mij. Het kwam neer op: ‘Hoe is het met je vrouw? Dit zijn mijn borsten’.”

Barker besloot haar aanvankelijk met gelijke munt terug te betalen en stuurde haar een foto van zichzelf onder de douche, waarop de namen van haar zonen te zien waren die ze liet tatoeëren. Vervolgens besloot ze om de stunt van de vrouw ook publiek te maken.

Fastfoodketen

Ze ging het internet op en zag dat ze voor fastfoodketen Hungry Jack’s werkte als manager. Daarop postte ze een bericht op de Facebookwall van de keten. “Vinden jullie het gepast dat jullie manager van het filiaal in (X) naakte foto’s van zichzelf in de douche stuurt naar getrouwde mannen? Vriendelijke groeten, de echtgenote.” (lees hieronder verder)

Kimberleigh Barker Kimberleigh Barker added a new photo.

Het duurde niet lang of de post werd massaal gedeeld. En Barker kreeg naar eigen zeggen duizenden reacties. “Dat had ik niet verwacht. Ik dacht gewoon dat het gewist zou worden.”

Ook de studente – die intussen niet meer voor Hungry Jack’s werkt – reageerde. Ze stuurde Barker een reeks boze Facebookberichten, met de vraag of ze wel genoeg haar best deed om het vuur in haar 12-jarige huwelijk te houden. Ze meldde meteen ook dat ze zelf al een partner had. “Ik heb zelf een relatie, Kim. Dat John getrouwd is, verandert niets aan de zaak. Als je zo onzeker bent dat je het niet aankan dat je man naar een foto kijkt van een andere vrouw, moet je misschien eens nadenken over hoe dat komt. Doe je wel je best? Stuur je hem zelf wel sexy foto’s? Verman jezelf, mens.”

Detail

Opmerkelijk detail: echtgenoot John stuurde de studente toen de naaktfoto binnenkwam als antwoord “ondeugend”. “Ik was niet onder de indruk van de manier waarop hij de situatie afhandelde”, zegt Barker nog. “Maar de schuld ligt in de eerste plaats bij die vrouw. Hij had wel beter ‘dat is ongepast’ geantwoord. Hij had haar moeten afblokken. Maar daarbuiten heeft hij niets misdaan. Het is ook niet dat hij vreemdgegaan is.”