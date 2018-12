Vrouw (33) uit Sint-Niklaas doodgestoken in het Nederlandse Clinge, moeder opgepakt Bjorn Maeckelbergh

27 december 2018

14u05

De 33-jarige vrouw uit Sint-Niklaas die op straat gestorven is in het Nederlandse Clinge was een jonge mama. Ze laat twee kinderen na. De 63-jarige vrouw die is opgepakt is haar moeder. "Haar rol is onduidelijk", zegt de Nederlandse politie.

De moeder wekte afgelopen nacht meerdere buren. Ze belde ook aan voor hulp bij een naaste buurvrouw. Volgens die vrouw lag het slachtoffer op straat en leefde ze nog. De moeder vertelde de buurvrouw dat haar dochter zichzelf iets had aangedaan. De buren belden de hulpdiensten en probeerden in afwachting van hun komst haar wonden te verbinden. Ze stierf uiteindelijk op straat, vlak voor het huis van haar moeder. Volgens buren die het gezin kennen had het slachtoffer last van een depressie en psychiatrische klachten. Sindsdien verbleef ze geregeld bij haar moeder.

De 63-jarige vrouw is voor verhoor overgebracht naar de politie. “Haar rol in het steekincident is op dit moment nog onduidelijk”, zegt de politie. Het onderzoek ter plaatse is volgens de woordvoerder nog niet afgerond en zal wellicht nog een groot deel van de dag duren.

Het is de tweede dodelijke steekpartij in Zeeland binnen een dag. In Vlissingen kwam gisteren een 28-jarige inwoner van die stad om het leven. De politie vond de man zwaargewond op de Kasteelstraat. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Een 17-jarige jongen en een 22-jarige vrouw zijn gearresteerd. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de steekpartij.