Vrouw (31) stort te pletter nadat ze met echtgenoot selfie maakte op klif

10 december 2018

12u52

Bron: news.com.au 0 Jolandi le Roux, een 31-jarige vrouw uit Kaapstad, overleed gisteren nadat ze samen met haar echtgenoot Andrew (33) een selfie nam op een klif in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad. De jonge vrouw verloor haar evenwicht en viel 60 meter naar beneden.

Het koppel keerde gisteren, op de verjaardag van Jolandi, terug naar het strand waar ze elkaar vorig jaar hun ja-woord gaven. Jolandi en Andrew, beiden ervaren klimmers, klommen op de klif in de buurt van Noordhoek Beach om het adembenemende uitzicht op beeld vast te leggen. Dat liep echter fataal af. De 31-jarige vrouw verloor om een nog onbekende reden haar evenwicht en viel 60 meter naar beneden.



Andrew, die alles zag gebeuren, verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De dertiger twijfelde geen seconde en daalde zelf de rots af om zijn vrouw te helpen. “Hij bracht zijn leven in gevaar”, zegt verpleger Henry Barlow. “Op een bepaald punt werd het te gevaarlijk om verder af te dalen. Hij kon geen kant meer uit. Het was hartverscheurend”.

De hulpdiensten hadden drie uur nodig om bij het lichaam van de vrouw te raken. “De rotsen brokkelden af, waardoor de reddingsoperatie moeilijk verliep”, zegt Barlow. “Alle hulp kwam te laat voor Jolandi. We wensen Andrew en de familie van Jolandi veel sterkte toe.”

Jaarlijks overlijden veel mensen tijdens het maken van een selfie. Volgens de BBC neemt het aantal fatale selfie-ongelukken alleen maar toe. De Amerikaanse website Mashable zegt dat het aantal doden door selfie-ongelukken hoger is dan dat door haaienbeten.