Vrouw (26) in coma bevalt van zoontje. Enkele uren later sterft ze

30 maart 2019

13u13

Bron: The Mirror 1 Een Portugese vrouw die drie maanden geleden in een kunstmatige coma werd gebracht, is donderdag bevallen van een zoon. Enkele uren na de geboorte werd de beademingsmachine stilgelegd en overleed de 26-jarige Catarina Sequeira.

In december kreeg de toekomstige moeder een zware astma-aanval en werd ze in een kunstmatige coma gebracht. Haar toestand verslechterde zienderogen en op tweede kerstdag werd ze hersendood verklaard. Catarina was toen negentien weken zwanger.

Keizersnede

Om het leven van de baby te redden, werd beslist om de vrouw in leven te houden. Dat was mogelijk dankzij de Portugese donorwetgeving, die zegt dat je automatisch donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Volgens Filipe Almeida, hoofd van de ethisch commissie van het ziekenhuis, betekent dat niet alleen dat je een hart of longen kan afstaan, “maar ook jezelf, zodat een kind kan leven”.



Catarina’s baby groeide zo dertien weken verder in haar baarmoeder. Donderdag beslisten de dokters om het jongetje met een keizersnede vervroegd ter wereld te brengen, omdat de ademhalingsfunctie van de vrouw plots snel achteruitging.

“Mirakelbaby”

Salvador werd te vroeg geboren, maar stelt het goed. Het kindje moet nog minstens drie weken in een gespecialiseerd ziekenhuis verblijven. “Het is een mirakelbaby”, zegt zijn vader in Portugese media. Enkele uren na de geboorte werd de beademingsmachine van Catarina uitgezet, waarna de jonge vrouw overleed. Vandaag wordt ze begraven, schrijft The Mirror.