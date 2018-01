Vrouw (26) gaat tien uur lang volledig door het lint op KLM-vlucht FT

16u54 4 ANP Een Noors echtpaar heeft zich afgelopen vrijdag zo heftig misdragen tijdens een KLM-vlucht naar Panama, dat ze zijn aangehouden en meteen onder politiebegeleiding werden teruggebracht naar Nederland. Het cabinepersoneel moest zich zelfs beschermen met... ovenwanten.

Het personeel had liefst tien uur lang de handen vol om het echtpaar in bedwang te krijgen én te houden. De man uitte vooral bedreigingen richting het cabinepersoneel, maar zijn vrouw (26) werd pas echt agressief. Toen de kapitein aan boord haar weigerde nog alcohol te schenken vanwege haar gevloek en getier, kreeg ze een vuistslag in het gezicht. Ook werd de vrouwelijke steward aan de haren getrokken en maakte de Noorse schoppende bewegingen naar haar hoofd. Een collega heeft het slachtoffer uiteindelijk kunnen ontzetten.

De vrouw werd nog in het vliegtuig in de boeien geslagen. Het cabinepersoneel moest daarbij ovenwanten dragen om zich te beschermen tegen het spugen. Ook maakte de vrouw bijtende bewegingen.

Ze moet zich op 18 januari al bij de rechter verantwoorden en blijft tot die tijd achter de tralies, zo heeft de rechter in Nederland vandaag beslist. De 33-jarige man is wel vrijgelaten.

Gezagvoerder

Het cabinepersoneel mag altijd een passagier arresteren aan boord van het vliegtuig, als het daartoe de toestemming krijgt van de gezagvoerder aan boord. Dat gebeurt uiteraard enkel als de passagier de veiligheid in gevaar brengt, zoals hier het geval was. Ook ligt in elk vliegtuig een paar handboeien klaar. De gezagvoerder zelf kan een opvliegende passagier niet zelf arresteren, maar spreekt de arrestatie na landing wel in eigen persoon uit, voor de deuren van het vliegtuig opengaan.