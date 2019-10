Vrouw (24) sterft nadat stoeltje uit kermisattractie wegvliegt HR

15 oktober 2019

11u21

Bron: ANP 2 Buitenland Een 24-jarige vrouw is om het leven gekomen nadat ze in Frankrijk van op ongeveer 10 meter hoogte uit een kermisattractie met de naam ‘Sky Flyer’ was geslingerd. Een andere vrouw (20) raakte volgens de hulpdiensten ernstig gewond.

De slachtoffers stapten maandagavond in een attractie die bestaat uit een mast waar op grote hoogte stoeltjes omheen draaien. Die zijn vastgemaakt aan lange armen. Het duo bevond zich op zo'n 10 meter hoogte toen het misging. Hun stoeltjes zouden zijn losgeschoten. Het 24-jarige slachtoffer overleed ter plekke.

Het ongeval gebeurde in de plaats Firminy, ten zuidwesten van Lyon, waar in oktober een van de grootste kermissen van het land staat. Die bestaat uit circa 250 attracties en wordt door zo'n 100.000 mensen bezocht.

De politie heeft vier mensen opgepakt. Het gaat om de eigenaren en uitbaters van twee kermisattracties, de mast waar het ongeval gebeurde en een naastgelegen toestel.

Tot 121 meter hoog

De Sky Flyer is een attractie die je zowel op kermissen als in pretparken kan terugvinden. Op kermissen komen vooral hoogtes voor van 30 meter en 50 meter, in pretparken staan meestal permanente versies van 70 meter. De hoogste starflyer ter wereld is 121 meter hoog en staat in een pretpark in Stockholm.

In ons land kon je op attracties met dezelfde naam de voorbije jaren onder meer al rondzweven op de kermissen in Hasselt, Tienen, Aalst en Gent.

