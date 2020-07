Vrouw (24) sterft kort nadat ze van tweeling beviel: "Haar lichaam was al verzwakt door coronavirus, dan volgde fatale bloeding” SVM

03 juli 2020

17u07

Bron: ABC.es 0 Haar grootste levensdoel: mama worden. Larissa Blanco (24) was dan ook door het dolle heen toen ze vorig weekend in de Braziliaanse stad São Paulo beviel van een tweeling. Niet veel later sloeg het noodlot echter toe: de vrouw verloor zodanig veel bloed dat ze een hartstilstand kreeg en stierf. Volgens de behandelende dokters speelde ook het coronavirus een rol. “Haar lichaam was te verzwakt om weerstand te kunnen bieden.”

De jongedame had drie weken geleden positief getest op het virus, nadat ze zich grieperig voelde. Met haar gezondheid ging het nadien de verkeerde kant op. Een opname in het ziekenhuis op 26 juni moest soelaas bieden.

Bloedtransfusie

Een dag later stond de bevalling al op het programma. Bij baby nummer twee trad een ‘kleine complicatie’ op. Niets om zich ernstige zorgen over te maken, leek het. Vader Diego bekommerde zich dan ook vooral om de pasgeborenen en liet zijn vrouw alleen in de kamer achter.

Niet veel later kreeg hij echter slecht nieuws te horen. Larissa verloor te veel bloed, ze had dringend een transfusie nodig. Ondanks verwoede inspanningen slaagden de dokters er nadien niet meer in haar leven te redden.

“Tranen met tuiten gehuild”

“Het was haar grote droom om moeder te worden”, weet Diego. “Haar gezicht toen ze die baby’s op de wereld gezet had, zal ik nooit vergeten. Het was zo’n emotioneel moment. God heeft nu die twee engeltjes voor me achtergelaten, daar moet ik kracht uit putten. Ik heb tranen met tuiten gehuild toen ik Guilherme en Gustavo voor het eerst zag.”

Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land wat het coronavirus betreft. Er zijn inmiddels al meer dan 1,5 miljoen besmettingen vastgesteld, ruim 62.000 slachtoffers zijn overleden. Extra verontrustend: de piek in het land is nog niet bereikt.

